https://ria.ru/20240806/zaderzhanie-1964529169.html

Полиция задержала мужчину с топором, угрожавшего молодым людям в Москве

Полиция задержала мужчину с топором, угрожавшего молодым людям в Москве - РИА Новости, 06.08.2024

Полиция задержала мужчину с топором, угрожавшего молодым людям в Москве

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего предметом, похожим на топор, молодым людям во вторник вечером на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T23:09

2024-08-06T23:09

2024-08-06T23:09

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, угрожавшего предметом, похожим на топор, молодым людям во вторник вечером на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее в соцсетях расходилось видео, где мужчина с топором бегает за подростками на детской площадке в районе Выхино-Жулебино. "Около 21.25 поступило сообщение о том, что на Ташкентской улице гражданин угрожает молодым людям предметом, похожим на топор. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в ведомстве. В главке отметили, что в результате происшествия пострадавших нет.

https://ria.ru/20240723/napadenie-1961565146.html

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москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия