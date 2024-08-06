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Полиция задержала мужчину с топором, угрожавшего молодым людям в Москве - РИА Новости, 06.08.2024
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23:09 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/zaderzhanie-1964529169.html
Полиция задержала мужчину с топором, угрожавшего молодым людям в Москве
Полиция задержала мужчину с топором, угрожавшего молодым людям в Москве - РИА Новости, 06.08.2024
Полиция задержала мужчину с топором, угрожавшего молодым людям в Москве
Полицейские задержали мужчину, угрожавшего предметом, похожим на топор, молодым людям во вторник вечером на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T23:09
2024-08-06T23:09
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, угрожавшего предметом, похожим на топор, молодым людям во вторник вечером на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее в соцсетях расходилось видео, где мужчина с топором бегает за подростками на детской площадке в районе Выхино-Жулебино. "Около 21.25 поступило сообщение о том, что на Ташкентской улице гражданин угрожает молодым людям предметом, похожим на топор. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в ведомстве. В главке отметили, что в результате происшествия пострадавших нет.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Полиция задержала мужчину с топором, угрожавшего молодым людям в Москве

МВД: задержан мужчина с топором, угрожавший молодым людям на юго-востоке Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, угрожавшего предметом, похожим на топор, молодым людям во вторник вечером на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в соцсетях расходилось видео, где мужчина с топором бегает за подростками на детской площадке в районе Выхино-Жулебино.
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"Около 21.25 поступило сообщение о том, что на Ташкентской улице гражданин угрожает молодым людям предметом, похожим на топор. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в ведомстве.
В главке отметили, что в результате происшествия пострадавших нет.
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