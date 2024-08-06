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Полиция задержала мужчину с топором, угрожавшего молодым людям в Москве
Полиция задержала мужчину с топором, угрожавшего молодым людям в Москве - РИА Новости, 06.08.2024
Полиция задержала мужчину с топором, угрожавшего молодым людям в Москве
Полицейские задержали мужчину, угрожавшего предметом, похожим на топор, молодым людям во вторник вечером на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T23:09
2024-08-06T23:09
2024-08-06T23:09
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происшествия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, угрожавшего предметом, похожим на топор, молодым людям во вторник вечером на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее в соцсетях расходилось видео, где мужчина с топором бегает за подростками на детской площадке в районе Выхино-Жулебино. "Около 21.25 поступило сообщение о том, что на Ташкентской улице гражданин угрожает молодым людям предметом, похожим на топор. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в ведомстве. В главке отметили, что в результате происшествия пострадавших нет.
https://ria.ru/20240723/napadenie-1961565146.html
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москва, происшествия
Полиция задержала мужчину с топором, угрожавшего молодым людям в Москве
МВД: задержан мужчина с топором, угрожавший молодым людям на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, угрожавшего предметом, похожим на топор, молодым людям во вторник вечером на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в соцсетях расходилось видео, где мужчина с топором бегает за подростками на детской площадке в районе Выхино-Жулебино.
"Около 21.25 поступило сообщение о том, что на Ташкентской улице гражданин угрожает молодым людям предметом, похожим на топор. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в ведомстве.
В главке отметили, что в результате происшествия пострадавших нет.