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В Приморье задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку
В Приморье задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку - РИА Новости, 06.08.2024
В Приморье задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку
Мигранта, который подозревается в попытке изнасилования 25-летней девушки в домике на базе отдыха, задержали в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:35
2024-08-06T06:35
2024-08-06T06:35
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Мигранта, который подозревается в попытке изнасилования 25-летней девушки в домике на базе отдыха, задержали в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю. В ведомстве отметили, что уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) возбуждено в отношении 29-летнего Мыктырбека Сапарова. "По версии следствия, ночью 4 августа 2024 года подозреваемый проник в дом, расположенный на базе отдыха "Орхидея" на бухте Шамора, где в это время спала отдыхающая и, применяя насилие, попытался нарушить ее половую неприкосновенность. Женщина проснулась и оказала активное сопротивление подозреваемому. Мужчина сделал попытку убежать, но был задержан супругом потерпевшей и передан сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Следователи предварительно установили, что подозреваемый находится на территории РФ незаконно. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Также СК организовал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности на базе отдыха "Орхидея".
https://ria.ru/20240801/podmoskove-1963406135.html
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происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку
В Приморье задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку на базе отдыха
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Мигранта, который подозревается в попытке изнасилования 25-летней девушки в домике на базе отдыха, задержали в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю.
В ведомстве отметили, что уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) возбуждено в отношении 29-летнего Мыктырбека Сапарова.
"По версии следствия, ночью 4 августа 2024 года подозреваемый проник в дом, расположенный на базе отдыха "Орхидея" на бухте Шамора, где в это время спала отдыхающая и, применяя насилие, попытался нарушить ее половую неприкосновенность. Женщина проснулась и оказала активное сопротивление подозреваемому. Мужчина сделал попытку убежать, но был задержан супругом потерпевшей и передан сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Следователи предварительно установили, что подозреваемый находится на территории РФ незаконно. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Также СК
организовал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности на базе отдыха "Орхидея".