https://ria.ru/20240806/youtube-1964430103.html

Замедление YouTube не повлияет на стабильность работы Android, заявили в ГД

Замедление YouTube не повлияет на стабильность работы Android, заявили в ГД - РИА Новости, 06.08.2024

Замедление YouTube не повлияет на стабильность работы Android, заявили в ГД

Сценарий принудительной блокировки YouTube в РФ не рассматривается, при этом замедление YouTube не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:05

2024-08-06T15:05

2024-08-06T15:15

технологии

россия

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google

антон горелкин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сценарий принудительной блокировки YouTube в РФ не рассматривается, при этом замедление YouTube не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в РФ, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, об этом он написал в своем Telegram-канале."Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России", - написал он.Он отметил, что такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие - ответные меры не должны причинять вред гражданам России."А по YouTube выход, по сути, сегодня один: Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240806/vk-1964423305.html

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технологии, россия, youtube, госдума рф, google, антон горелкин, общество