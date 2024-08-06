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Замедление YouTube не повлияет на стабильность работы Android, заявили в ГД - РИА Новости, 06.08.2024
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15:05 06.08.2024 (обновлено: 15:15 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/youtube-1964430103.html
Замедление YouTube не повлияет на стабильность работы Android, заявили в ГД
Замедление YouTube не повлияет на стабильность работы Android, заявили в ГД - РИА Новости, 06.08.2024
Замедление YouTube не повлияет на стабильность работы Android, заявили в ГД
Сценарий принудительной блокировки YouTube в РФ не рассматривается, при этом замедление YouTube не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:05
2024-08-06T15:15
технологии
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госдума рф
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антон горелкин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сценарий принудительной блокировки YouTube в РФ не рассматривается, при этом замедление YouTube не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в РФ, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, об этом он написал в своем Telegram-канале."Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России", - написал он.Он отметил, что такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие - ответные меры не должны причинять вред гражданам России."А по YouTube выход, по сути, сегодня один: Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240806/vk-1964423305.html
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технологии, россия, youtube, госдума рф, google, антон горелкин, общество
Технологии, Россия, YouTube, Госдума РФ, Google, Антон Горелкин, Общество
Замедление YouTube не повлияет на стабильность работы Android, заявили в ГД

Депутат Горелкин: замедление YouTube не повлияет на работу ОС Android

© Фото : Unsplash/Hello I'm NikПриложение YouTube на экране смартфона
Приложение YouTube на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Unsplash/Hello I'm Nik
Приложение YouTube на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сценарий принудительной блокировки YouTube в РФ не рассматривается, при этом замедление YouTube не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в РФ, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России", - написал он.
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Он отметил, что такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие - ответные меры не должны причинять вред гражданам России.
"А по YouTube выход, по сути, сегодня один: Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство", - добавил депутат.
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