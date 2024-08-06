https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964302253.html

Японские политики ничего не сказали о США на церемонии в Хиросиме

Японские политики ничего не сказали о США на церемонии в Хиросиме - РИА Новости, 06.08.2024

Японские политики ничего не сказали о США на церемонии в Хиросиме

Ни один из японских политиков, выступавших на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы: премьер страны Фумио Кисида, мэр города Хиросима... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T04:45

2024-08-06T04:45

2024-08-06T05:05

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фумио кисида

идзуми накамицу

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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Ни один из японских политиков, выступавших на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы: премьер страны Фумио Кисида, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки — не назвал США, говоря о трагедии, зато они нашли повод упомянуть Россию.Церемония транслируется в прямом эфире на сайте мэрии, а также на основных телеканалах и в сети Интернет.Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, осудив гонку вооружений, отметил затянувшийся конфликт на Украине и ухудшение ситуации между Израилем и Палестиной, "из-за чего погибают ни в чем неповинные люди".В своей пятиминутной речи он упомянул о Соединенных Штатах после того, как процитировал слова Михаила Горбачева о необходимости отказаться от ядерного оружия, напомнив о том, что "Горбачев вместе с президентом США Рейганом благодаря диалогу положили конец "холодной войне" и заключили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений".Премьер Японии Фумио Кисида свою речь начал с того, что 79 лет назад атомная бомба унесла сто с лишним тысяч жизней, но не сказал, кто ее сбросил. Вместо этого он сказал о якобы угрозах атомным оружием со стороны России и выразил сожаление, что "ситуация вокруг сокращения ядерных вооружений становится все более сложной".Губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки, в свою очередь, не счел необходимым упомянуть США, говоря о бомбардировке, но предостерег, что в истории не было оружия, которое будучи созданным, не было бы применено."Химическое оружие применяется, несмотря на то, что оно запрещено, так же и ядерное оружие, до тех пор, пока оно существует, когда-нибудь может быть вновь использовано", — сказал губернатор, не упомянув при этом, что первым в мире ядерное оружие применили США.Заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу также не упомянула страну, сбросившую атомную бомбу. Она зачитала на японском приветствие от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша."Семьдесят девять лет назад 6 августа этот город был разрушен одной атомной бомбой. Чтобы страх того дня никогда не повторился, мир должен в единстве предпринимать различные усилия", — зачитала она приветствие. Идзуми Накамицу также намекнула, что "некоторые люди и сейчас угрожают атомным оружием".Единственный раз информация о том, что атомную бомбу на Хиросиму сбросили США, прозвучала из уст телекомментатора трансляции за несколько минут до начала церемонии.Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в Парке мира в Хиросиме – городе, первом в мире испытавшем на себе ужас применения ядерного оружия, в 79-ую годовщину со дня трагедии.В ней приняли участие премьер Японии Фумио Кисида, члены правительства, депутаты, представители дипломатических миссий более чем 109 государств. В этом году уже в третий раз представители дипмиссий России и Белоруссии не были приглашены на церемонию. В то же время приглашение получили представители Палестины и Израиля.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964289316.html

https://ria.ru/20240806/khirosima-1964095025.html

https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html

https://ria.ru/20231117/yaponiya-1910032031.html

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япония, сша, в мире, фумио кисида, идзуми накамицу