https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964296640.html

Премьер Японии не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму

Премьер Японии не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму - РИА Новости, 06.08.2024

Премьер Японии не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не сказал, что атомную бомбу на город сбросили США. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T02:56

2024-08-06T02:56

2024-08-06T04:17

в мире

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фумио кисида

сша

нагасаки (город)

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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не сказал, что атомную бомбу на город сбросили США.Церемония транслируется в прямом эфире на сайте мэрии, а также основными телеканалами и в интернете."В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Город превратился в пепел, у людей отняли мечту и счастливое будущее. А те, кто выжил, перенес непередаваемые трудности. Как премьер-министр я скорблю о погибших и приношу соболезнования тем, кто до сих пор страдает от последствий. Ужасы и страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться", — сказал Кисида, так и не упомянув, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили США.При этом он заявил, что "миссия Японии как единственной пострадавшей от атомного оружия страны в том, чтобы прилагать усилия для достижения "мира без ядерного оружия".Несмотря на то, что Кисида не стал упоминать США, говоря о бомбардировке, он нашел место для того, чтобы сказать о России, заявив, что Россия угрожает ядерным оружием.Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки проходит в Парке мира в Хиросиме – городе, первом в мире испытавшем на себе ужас применения ядерного оружия, в 79-ю годовщину со дня трагедии.В ней принимают участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, члены правительства, депутаты, представители дипломатических миссий более чем 109 государств. В этом году уже в третий раз представители дипмиссий России и Белоруссии не были приглашены на церемонию. В то же время приглашение получили представители Палестины и Израиля.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240806/khirosima-1964295674.html

https://ria.ru/20240620/oppengeymer-1954274131.html

https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964289316.html

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сша

нагасаки (город)

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в мире, япония, фумио кисида, сша, нагасаки (город)