Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 06.08.2024 (обновлено: 04:17 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964296640.html
Премьер Японии не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму
Премьер Японии не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму - РИА Новости, 06.08.2024
Премьер Японии не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не сказал, что атомную бомбу на город сбросили США. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T02:56
2024-08-06T04:17
в мире
япония
фумио кисида
сша
нагасаки (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860852185_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_00ec6df4a2eae385a655b0cb23ac931d.jpg
ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не сказал, что атомную бомбу на город сбросили США.Церемония транслируется в прямом эфире на сайте мэрии, а также основными телеканалами и в интернете."В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Город превратился в пепел, у людей отняли мечту и счастливое будущее. А те, кто выжил, перенес непередаваемые трудности. Как премьер-министр я скорблю о погибших и приношу соболезнования тем, кто до сих пор страдает от последствий. Ужасы и страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться", — сказал Кисида, так и не упомянув, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили США.При этом он заявил, что "миссия Японии как единственной пострадавшей от атомного оружия страны в том, чтобы прилагать усилия для достижения "мира без ядерного оружия".Несмотря на то, что Кисида не стал упоминать США, говоря о бомбардировке, он нашел место для того, чтобы сказать о России, заявив, что Россия угрожает ядерным оружием.Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки проходит в Парке мира в Хиросиме – городе, первом в мире испытавшем на себе ужас применения ядерного оружия, в 79-ю годовщину со дня трагедии.В ней принимают участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, члены правительства, депутаты, представители дипломатических миссий более чем 109 государств. В этом году уже в третий раз представители дипмиссий России и Белоруссии не были приглашены на церемонию. В то же время приглашение получили представители Палестины и Израиля.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240806/khirosima-1964295674.html
https://ria.ru/20240620/oppengeymer-1954274131.html
https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964289316.html
япония
сша
нагасаки (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860852185_174:0:2779:1954_1920x0_80_0_0_54623b855ecc4bbb5f6a4add9ad86375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, фумио кисида, сша, нагасаки (город)
В мире, Япония, Фумио Кисида, США, Нагасаки (город)
Премьер Японии не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму

Кисида на церемонии в Хиросиме не упомянул, кто сбросил ядерную бомбу на город

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не сказал, что атомную бомбу на город сбросили США.
Церемония транслируется в прямом эфире на сайте мэрии, а также основными телеканалами и в интернете.
Мемориал мира в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировки
02:34
"В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Город превратился в пепел, у людей отняли мечту и счастливое будущее. А те, кто выжил, перенес непередаваемые трудности. Как премьер-министр я скорблю о погибших и приношу соболезнования тем, кто до сих пор страдает от последствий. Ужасы и страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться", — сказал Кисида, так и не упомянув, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили США.
При этом он заявил, что "миссия Японии как единственной пострадавшей от атомного оружия страны в том, чтобы прилагать усилия для достижения "мира без ядерного оружия".
Несмотря на то, что Кисида не стал упоминать США, говоря о бомбардировке, он нашел место для того, чтобы сказать о России, заявив, что Россия угрожает ядерным оружием.
Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки проходит в Парке мира в Хиросиме – городе, первом в мире испытавшем на себе ужас применения ядерного оружия, в 79-ю годовщину со дня трагедии.
Роберт Оппенгеймер - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Японии нашли косвенное свидетельство, что Оппенгеймер извинялся за бомбу
20 июня, 15:38
В ней принимают участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, члены правительства, депутаты, представители дипломатических миссий более чем 109 государств. В этом году уже в третий раз представители дипмиссий России и Белоруссии не были приглашены на церемонию. В то же время приглашение получили представители Палестины и Израиля.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Журналист осматривает руины бывшего кинотеатра спустя месяц после бомбардировки Хиросимы, Япония. 8 сентября 1945 - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Япония утрачивает суверенитет и идентичность, заявили в РВИО
00:38
 
В миреЯпонияФумио КисидаСШАНагасаки (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала