https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964289316.html
Япония утрачивает суверенитет и идентичность, заявили в РВИО
Япония утрачивает суверенитет и идентичность, заявили в РВИО - РИА Новости, 06.08.2024
Япония утрачивает суверенитет и идентичность, заявили в РВИО
Япония, став марионеткой в руках Вашингтона, не только предаёт память жертв американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, но и утрачивает собственные... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T00:38
2024-08-06T00:38
2024-08-06T00:38
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
япония
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893400301_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_275f09223eea13170b7e78a98936331b.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Япония, став марионеткой в руках Вашингтона, не только предаёт память жертв американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, но и утрачивает собственные суверенитет и идентичность, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Во вторник исполняется 79 лет со дня атомной бомбардировки американцами японской Хиросимы. "Япония сегодня не только предаёт память жертв (Хиросимы и Нагасаки). Она фактически становится государством, которое предаёт свою историческую и культурную память. Идёт гибель не только суверенитета японского государства, но и его идентичности... Быть марионеткой Соединенных Штатов, каковой Япония стала после Второй мировой войны, кажется сегодня выгодным правящим кругам в Токио", - сказал Мягков. По словам историка, в современной японской историографии дают неполную картину о событиях 1945 года. "Япония стыдливо умалчивает, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки совершали именно американцы. Японские учебники в одном предложении говорят о том, что были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, а в следующем идет описание того, как Советский Союз объявил войну Японии в августе 1945 года и развернул наступление против японской армии... Отсюда возникает коллизия, когда японские школьники либо не знают, кто произвёл атомную бомбардировку, либо приписывают это Советскому Союзу. И вот такой образовательный процесс в японских школах есть прямое следствие политики японского руководства, которое целиком и полностью подчинило себя США и остаётся "непотопляемым авианосцем" вооруженных сил Соединенных Штатов. Американцам сегодня это выгодно, японцы это терпят", - отметил историк. Более того, современная Япония, по сути, даже оправдывает бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, несмотря на сотни тысяч погибших своих граждан, отметил научный директор РВИО. "Если говорить о жертвах, то, по последним оценкам, погибших в этих городах от прямого воздействия ударной волны, радиации и долгосрочных последствий, когда от лучевой болезни умирали люди в течение многих лет, их число - более 450 тысяч человек", - отметил собеседник агентства. Но никаких извинений японцы не требовали, добавил Мягков. "Более того, теперь не только в американском обществе, но и в японском население считает это обоснованным шагом со стороны Америки. Что если бы не ядерная бомбардировка, война продолжалась бы дольше. Это всё нужно отнести к мистификации, которая присутствует сегодня в японской историографии и в обществе", - сказал историк. Шестого августа 1945 года японский город Хиросима был практически стёрт с лица земли американской атомной бомбой, а три дня спустя, 9 августа 1945 года, атомная бомба была сброшена на Нагасаки. Эти злодеяния являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. Как ранее неоднократно отмечали специалисты, атомные бомбардировки не диктовались военной необходимостью, потому что победа над милитаристской Японией в августе 1945-го была главным образом обеспечена советскими войсками. По мнению экспертов, США уничтожили Хиросиму и Нагасаки атомными бомбами для устрашения СССР.
https://ria.ru/20231117/yaponiya-1910032031.html
https://ria.ru/20240318/guterresh-1934069768.html
https://ria.ru/20240620/oppengeymer-1954274131.html
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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), япония, российское военно-историческое общество (рвио)
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Япония, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Япония утрачивает суверенитет и идентичность, заявили в РВИО
РВИО: Япония, став марионеткой США, предает память жертв Хиросимы и Нагасаки
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Япония, став марионеткой в руках Вашингтона, не только предаёт память жертв американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, но и утрачивает собственные суверенитет и идентичность, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Во вторник исполняется 79 лет со дня атомной бомбардировки американцами японской Хиросимы.
"Япония сегодня не только предаёт память жертв (Хиросимы и Нагасаки). Она фактически становится государством, которое предаёт свою историческую и культурную память. Идёт гибель не только суверенитета японского государства, но и его идентичности... Быть марионеткой Соединенных Штатов, каковой Япония стала после Второй мировой войны, кажется сегодня выгодным правящим кругам в Токио", - сказал Мягков.
По словам историка, в современной японской историографии дают неполную картину о событиях 1945 года.
"Япония стыдливо умалчивает, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки совершали именно американцы. Японские учебники в одном предложении говорят о том, что были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, а в следующем идет описание того, как Советский Союз объявил войну Японии в августе 1945 года и развернул наступление против японской армии... Отсюда возникает коллизия, когда японские школьники либо не знают, кто произвёл атомную бомбардировку, либо приписывают это Советскому Союзу. И вот такой образовательный процесс в японских школах есть прямое следствие политики японского руководства, которое целиком и полностью подчинило себя США
и остаётся "непотопляемым авианосцем" вооруженных сил Соединенных Штатов. Американцам сегодня это выгодно, японцы это терпят", - отметил историк.
Более того, современная Япония, по сути, даже оправдывает бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, несмотря на сотни тысяч погибших своих граждан, отметил научный директор РВИО.
"Если говорить о жертвах, то, по последним оценкам, погибших в этих городах от прямого воздействия ударной волны, радиации и долгосрочных последствий, когда от лучевой болезни умирали люди в течение многих лет, их число - более 450 тысяч человек", - отметил собеседник агентства.
Но никаких извинений японцы не требовали, добавил Мягков.
"Более того, теперь не только в американском обществе, но и в японском население считает это обоснованным шагом со стороны Америки
. Что если бы не ядерная бомбардировка, война продолжалась бы дольше. Это всё нужно отнести к мистификации, которая присутствует сегодня в японской историографии и в обществе", - сказал историк.
Шестого августа 1945 года японский город Хиросима был практически стёрт с лица земли американской атомной бомбой, а три дня спустя, 9 августа 1945 года, атомная бомба была сброшена на Нагасаки. Эти злодеяния являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. Как ранее неоднократно отмечали специалисты, атомные бомбардировки не диктовались военной необходимостью, потому что победа над милитаристской Японией в августе 1945-го была главным образом обеспечена советскими войсками. По мнению экспертов, США уничтожили Хиросиму и Нагасаки атомными бомбами для устрашения СССР
.