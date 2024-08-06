https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964289316.html

Япония утрачивает суверенитет и идентичность, заявили в РВИО

Япония утрачивает суверенитет и идентичность, заявили в РВИО - РИА Новости, 06.08.2024

Япония утрачивает суверенитет и идентичность, заявили в РВИО

Япония, став марионеткой в руках Вашингтона, не только предаёт память жертв американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, но и утрачивает собственные... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T00:38

2024-08-06T00:38

2024-08-06T00:38

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

япония

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Япония, став марионеткой в руках Вашингтона, не только предаёт память жертв американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, но и утрачивает собственные суверенитет и идентичность, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Во вторник исполняется 79 лет со дня атомной бомбардировки американцами японской Хиросимы. "Япония сегодня не только предаёт память жертв (Хиросимы и Нагасаки). Она фактически становится государством, которое предаёт свою историческую и культурную память. Идёт гибель не только суверенитета японского государства, но и его идентичности... Быть марионеткой Соединенных Штатов, каковой Япония стала после Второй мировой войны, кажется сегодня выгодным правящим кругам в Токио", - сказал Мягков. По словам историка, в современной японской историографии дают неполную картину о событиях 1945 года. "Япония стыдливо умалчивает, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки совершали именно американцы. Японские учебники в одном предложении говорят о том, что были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, а в следующем идет описание того, как Советский Союз объявил войну Японии в августе 1945 года и развернул наступление против японской армии... Отсюда возникает коллизия, когда японские школьники либо не знают, кто произвёл атомную бомбардировку, либо приписывают это Советскому Союзу. И вот такой образовательный процесс в японских школах есть прямое следствие политики японского руководства, которое целиком и полностью подчинило себя США и остаётся "непотопляемым авианосцем" вооруженных сил Соединенных Штатов. Американцам сегодня это выгодно, японцы это терпят", - отметил историк. Более того, современная Япония, по сути, даже оправдывает бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, несмотря на сотни тысяч погибших своих граждан, отметил научный директор РВИО. "Если говорить о жертвах, то, по последним оценкам, погибших в этих городах от прямого воздействия ударной волны, радиации и долгосрочных последствий, когда от лучевой болезни умирали люди в течение многих лет, их число - более 450 тысяч человек", - отметил собеседник агентства. Но никаких извинений японцы не требовали, добавил Мягков. "Более того, теперь не только в американском обществе, но и в японском население считает это обоснованным шагом со стороны Америки. Что если бы не ядерная бомбардировка, война продолжалась бы дольше. Это всё нужно отнести к мистификации, которая присутствует сегодня в японской историографии и в обществе", - сказал историк. Шестого августа 1945 года японский город Хиросима был практически стёрт с лица земли американской атомной бомбой, а три дня спустя, 9 августа 1945 года, атомная бомба была сброшена на Нагасаки. Эти злодеяния являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. Как ранее неоднократно отмечали специалисты, атомные бомбардировки не диктовались военной необходимостью, потому что победа над милитаристской Японией в августе 1945-го была главным образом обеспечена советскими войсками. По мнению экспертов, США уничтожили Хиросиму и Нагасаки атомными бомбами для устрашения СССР.

https://ria.ru/20231117/yaponiya-1910032031.html

https://ria.ru/20240318/guterresh-1934069768.html

https://ria.ru/20240620/oppengeymer-1954274131.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

япония

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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), япония, российское военно-историческое общество (рвио)