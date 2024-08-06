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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Сумах
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Сумах - РИА Новости, 06.08.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Сумах
Очередная серия взрывов прогремела во вторник в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:43
2024-08-06T16:43
2024-08-06T16:43
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Очередная серия взрывов прогремела во вторник в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник телеканал несколько раз сообщал о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. О предыдущем взрыве "Общественное" сообщило в 15.47 по Москве. "В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного" в 16.25 мск. С 11.10 (совпадает с мск) в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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в мире, сумы, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремела серия взрывов