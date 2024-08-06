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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 06.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T02:00
2024-08-06T02:00
2024-08-06T02:06
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Хмельницкой и Ровенской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964279581.html
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хмельницкая область, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы, объявлена тревога