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Украинские СМИ снова сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ снова сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 06.08.2024
Украинские СМИ снова сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы третий раз за несколько часов прозвучали в Киеве, следует из сообщения украинского телеканала "Общественное". РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T00:06
2024-08-06T00:06
2024-08-06T00:22
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Взрывы третий раз за несколько часов прозвучали в Киеве, следует из сообщения украинского телеканала "Общественное"."В Киеве снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Ранее СМИ уже дважды сообщали о серии взрывов в столице.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964279581.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ снова сообщили о взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве прогремели взрывы