https://ria.ru/20240806/vzryv-1964435749.html

Знакомая рассказала о погибшем при взрыве в доме на западе Москвы

Знакомая рассказала о погибшем при взрыве в доме на западе Москвы - РИА Новости, 06.08.2024

Знакомая рассказала о погибшем при взрыве в доме на западе Москвы

Мужчина, погибший при взрыве неустановленного устройства на западе Москвы, был вежливым, всегда здоровался и вел трезвый образ жизни, рассказала РИА Новости его РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:18

2024-08-06T15:18

2024-08-06T15:18

происшествия

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964388789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac2c798333fda666cbadb44206d9f580.jpg

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Мужчина, погибший при взрыве неустановленного устройства на западе Москвы, был вежливым, всегда здоровался и вел трезвый образ жизни, рассказала РИА Новости его соседка. "Он всегда здоровался, трезвый, на дачу ездили. Положительные люди просто, положительные", – рассказала соседка, представившаяся Марией Николаевной. Ранее в жилом доме на улице Артамонова в Москве при взрыве неустановленного устройства погиб мужчина 1962 года рождения. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и скорой медицинской помощи. В пресс-службе московского главка МВД сообщили РИА Новости, что других пострадавших нет.

https://ria.ru/20240806/vzryv-1964400372.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва