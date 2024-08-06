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Знакомая рассказала о погибшем при взрыве в доме на западе Москвы - РИА Новости, 06.08.2024
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15:18 06.08.2024
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Знакомая рассказала о погибшем при взрыве в доме на западе Москвы
Знакомая рассказала о погибшем при взрыве в доме на западе Москвы - РИА Новости, 06.08.2024
Знакомая рассказала о погибшем при взрыве в доме на западе Москвы
Мужчина, погибший при взрыве неустановленного устройства на западе Москвы, был вежливым, всегда здоровался и вел трезвый образ жизни, рассказала РИА Новости его РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:18
2024-08-06T15:18
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Мужчина, погибший при взрыве неустановленного устройства на западе Москвы, был вежливым, всегда здоровался и вел трезвый образ жизни, рассказала РИА Новости его соседка. "Он всегда здоровался, трезвый, на дачу ездили. Положительные люди просто, положительные", – рассказала соседка, представившаяся Марией Николаевной. Ранее в жилом доме на улице Артамонова в Москве при взрыве неустановленного устройства погиб мужчина 1962 года рождения. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и скорой медицинской помощи. В пресс-службе московского главка МВД сообщили РИА Новости, что других пострадавших нет.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Знакомая рассказала о погибшем при взрыве в доме на западе Москвы

Соседка погибшего при взрыве в Москве мужчины рассказала, что он был вежливым

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСитуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв
Ситуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Ситуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Мужчина, погибший при взрыве неустановленного устройства на западе Москвы, был вежливым, всегда здоровался и вел трезвый образ жизни, рассказала РИА Новости его соседка.
"Он всегда здоровался, трезвый, на дачу ездили. Положительные люди просто, положительные", – рассказала соседка, представившаяся Марией Николаевной.
Ранее в жилом доме на улице Артамонова в Москве при взрыве неустановленного устройства погиб мужчина 1962 года рождения. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и скорой медицинской помощи. В пресс-службе московского главка МВД сообщили РИА Новости, что других пострадавших нет.
Ситуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Соседка рассказала о погибшем при взрыве в доме на западе Москвы
Вчера, 13:54
 
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