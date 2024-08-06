https://ria.ru/20240806/vzryv-1964415631.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 06.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Очередной взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:26

2024-08-06T14:26

2024-08-06T14:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

дмитрий песков

россия

сумы

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в мире

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного", Ранее во вторник тот же телеканал сообщал о взрыве в Сумах. Сигнал воздушной тревоги в Сумской области звучит более трех часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

россия

сумы

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вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия, сумы, украина, в мире