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Соседка рассказала о погибшем при взрыве в доме на западе Москвы - РИА Новости, 06.08.2024
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13:54 06.08.2024
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Соседка рассказала о погибшем при взрыве в доме на западе Москвы
Соседка рассказала о погибшем при взрыве в доме на западе Москвы - РИА Новости, 06.08.2024
Соседка рассказала о погибшем при взрыве в доме на западе Москвы
Соседка погибшего при взрыве неустановленного устройства на западе Москвы мужчины рассказала РИА Новости, что он болел и находился на пенсии. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:54
2024-08-06T13:54
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Соседка погибшего при взрыве неустановленного устройства на западе Москвы мужчины рассказала РИА Новости, что он болел и находился на пенсии. "Хороший был. Что с ногами, я уже не помню... Его отправили на пенсию", - рассказала собеседница агентства, представившаяся Ниной Андреевной. Она уточнила, что мужчина был болен. Собеседница отметила, что давно знала погибшего мужчину, так как её внук вместе работал с сыном мужчины. Ранее в пресс-службе московского главка МВД сообщили РИА Новости, что при взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома в Москве погиб мужчина 1962 года рождения, других пострадавших нет.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Соседка рассказала о погибшем при взрыве в доме на западе Москвы

Соседка погибшего при взрыве в Москве мужчины рассказала, что он болел

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСитуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв
Ситуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Ситуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Соседка погибшего при взрыве неустановленного устройства на западе Москвы мужчины рассказала РИА Новости, что он болел и находился на пенсии.
"Хороший был. Что с ногами, я уже не помню... Его отправили на пенсию", - рассказала собеседница агентства, представившаяся Ниной Андреевной. Она уточнила, что мужчина был болен.
Собеседница отметила, что давно знала погибшего мужчину, так как её внук вместе работал с сыном мужчины.
Ранее в пресс-службе московского главка МВД сообщили РИА Новости, что при взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома в Москве погиб мужчина 1962 года рождения, других пострадавших нет.
Ситуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Мужчина, погибший на западе Москвы, предварительно, совершил суицид
Вчера, 13:39
 
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