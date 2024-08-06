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В Москве при взрыве в жилом доме погиб мужчина - РИА Новости, 06.08.2024
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13:36 06.08.2024
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В Москве при взрыве в жилом доме погиб мужчина
В Москве при взрыве в жилом доме погиб мужчина - РИА Новости, 06.08.2024
В Москве при взрыве в жилом доме погиб мужчина
При взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома в Москве погиб мужчина 1962 года рождения, других пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:36
2024-08-06T13:36
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. При взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома в Москве погиб мужчина 1962 года рождения, других пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. "Около 11.40 в квартире жилого дома, расположенного на улице Артамонова, женщина обнаружила своего супруга без признаков жизни. Предварительно, произошла детонация неустановленного предмета, в результате чего погиб мужчина 1962 года рождения. Других пострадавших от взрыва нет", - сказали в ведомстве. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве при взрыве в жилом доме погиб мужчина

При взрыве в квартире жилого дома на западе Москвы погиб мужчина

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСитуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв
Ситуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Ситуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. При взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома в Москве погиб мужчина 1962 года рождения, других пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.
«
"Около 11.40 в квартире жилого дома, расположенного на улице Артамонова, женщина обнаружила своего супруга без признаков жизни. Предварительно, произошла детонация неустановленного предмета, в результате чего погиб мужчина 1962 года рождения. Других пострадавших от взрыва нет", - сказали в ведомстве.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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