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В Москве при взрыве в жилом доме погиб мужчина

В Москве при взрыве в жилом доме погиб мужчина - РИА Новости, 06.08.2024

В Москве при взрыве в жилом доме погиб мужчина

При взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома в Москве погиб мужчина 1962 года рождения, других пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:36

2024-08-06T13:36

2024-08-06T13:36

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. При взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома в Москве погиб мужчина 1962 года рождения, других пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. "Около 11.40 в квартире жилого дома, расположенного на улице Артамонова, женщина обнаружила своего супруга без признаков жизни. Предварительно, произошла детонация неустановленного предмета, в результате чего погиб мужчина 1962 года рождения. Других пострадавших от взрыва нет", - сказали в ведомстве. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

https://radiosputnik.ru/20240801/nizhniy-tagil-1963393587.html

москва

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2024

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происшествия, москва