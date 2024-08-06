https://ria.ru/20240806/vsu-1964498708.html
На границе Курской области уничтожили 16 единиц техники ВСУ
На границе Курской области уничтожили 16 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
На границе Курской области уничтожили 16 единиц техники ВСУ
Пограничники и ВС РФ уничтожили 16 единиц техники ВСУ на границе Суджанского и кореневского районов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:08
2024-08-06T19:08
2024-08-06T19:20
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961726139_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_a3884b597a2323432086795f37195a47.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Пограничники и ВС РФ уничтожили 16 единиц техники ВСУ на границе Суджанского и кореневского районов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. <...> Разбито уже 16 единиц техники ВСУ", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961726139_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c5af0d248d7fc58f85f14d1fb35ffc28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Смирнов (политик)
На границе Курской области уничтожили 16 единиц техники ВСУ
Пограничники и ВС России уничтожили 16 единиц техники ВСУ близ Курской области