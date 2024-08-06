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На границе Курской области уничтожили 16 единиц техники ВСУ

На границе Курской области уничтожили 16 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024

На границе Курской области уничтожили 16 единиц техники ВСУ

Пограничники и ВС РФ уничтожили 16 единиц техники ВСУ на границе Суджанского и кореневского районов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:08

2024-08-06T19:08

2024-08-06T19:20

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

россия

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Пограничники и ВС РФ уничтожили 16 единиц техники ВСУ на границе Суджанского и кореневского районов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. <...> Разбито уже 16 единиц техники ВСУ", - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, алексей смирнов (политик)