https://ria.ru/20240806/vsu-1964483583.html

В Курской области пять человек ранены после атак украинских коптеров

В Курской области пять человек ранены после атак украинских коптеров - РИА Новости, 06.08.2024

В Курской области пять человек ранены после атак украинских коптеров

Еще пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены во вторник после атак украинских коптеров, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:45

2024-08-06T17:45

2024-08-06T17:50

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Еще пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены во вторник после атак украинских коптеров, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Ещё пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены сегодня после атак украинских коптеров. В селе Белица Беловского района ранение получил местный житель... Недалеко от села Новоивановка Суджанского района в результате атаки дрона пострадали два местных жителя, передвигавшиеся на автомобиле. В посёлке Политотдельский Глушковского района коптер атаковал легковой автомобиль. Ранены два человека. В настоящее время к ним направлена машина скорой помощи", - написал он.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины