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В Курской области пять человек ранены после атак украинских коптеров - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 06.08.2024 (обновлено: 17:50 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/vsu-1964483583.html
В Курской области пять человек ранены после атак украинских коптеров
В Курской области пять человек ранены после атак украинских коптеров - РИА Новости, 06.08.2024
В Курской области пять человек ранены после атак украинских коптеров
Еще пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены во вторник после атак украинских коптеров, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:45
2024-08-06T17:50
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Еще пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены во вторник после атак украинских коптеров, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Ещё пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены сегодня после атак украинских коптеров. В селе Белица Беловского района ранение получил местный житель... Недалеко от села Новоивановка Суджанского района в результате атаки дрона пострадали два местных жителя, передвигавшиеся на автомобиле. В посёлке Политотдельский Глушковского района коптер атаковал легковой автомобиль. Ранены два человека. В настоящее время к ним направлена машина скорой помощи", - написал он.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области пять человек ранены после атак украинских коптеров

Смирнов: пятеро жителей Курской области ранены после атак коптеров ВСУ

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Еще пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены во вторник после атак украинских коптеров, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«
"Ещё пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены сегодня после атак украинских коптеров. В селе Белица Беловского района ранение получил местный житель... Недалеко от села Новоивановка Суджанского района в результате атаки дрона пострадали два местных жителя, передвигавшиеся на автомобиле. В посёлке Политотдельский Глушковского района коптер атаковал легковой автомобиль. Ранены два человека. В настоящее время к ним направлена машина скорой помощи", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
У Украины кончаются люди
5 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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