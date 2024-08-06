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Атакам со стороны Киева утром подверглись несколько районов Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:08 06.08.2024 (обновлено: 17:27 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/vsu-1964473311.html
Атакам со стороны Киева утром подверглись несколько районов Курской области
Атакам со стороны Киева утром подверглись несколько районов Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
Атакам со стороны Киева утром подверглись несколько районов Курской области
Резервы российской группировки выдвинулись в район боестолкновения на границе Курской области, оперативно-тактическая авиация и штурмовая авиация нанесла удары... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:08
2024-08-06T17:27
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Резервы российской группировки выдвинулись в район боестолкновения на границе Курской области, оперативно-тактическая авиация и штурмовая авиация нанесла удары по формированиям ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным ведомства, украинские войска в 08.00 мск 6 августа силами до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области"Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
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курская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина
Атакам со стороны Киева утром подверглись несколько районов Курской области

Атакам со стороны Киева подверглись несколько приграничных районов под Курском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Резервы российской группировки выдвинулись в район боестолкновения на границе Курской области, оперативно-тактическая авиация и штурмовая авиация нанесла удары по формированиям ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ.
По данным ведомства, украинские войска в 08.00 мск 6 августа силами до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области
«
"Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраина
 
 
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