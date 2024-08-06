https://ria.ru/20240806/vsu-1964323763.html
ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов, пишут СМИ
ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов, пишут СМИ
Боевики 41-й механизированной бригады ВСУ, переброшенные из Часов Яра под Торецк прямо перед наступлением российских войск, оказались не готовы к боевым... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:27
2024-08-06T09:27
2024-08-06T16:15
в мире
торецк
часов яр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Боевики 41-й механизированной бригады ВСУ, переброшенные из Часов Яра под Торецк прямо перед наступлением российских войск, оказались не готовы к боевым действиям из-за незнания местности и медленных и бессмысленных приказов начальства, в результате чего сдали позиции за считанные дни, сообщает издание New York Times со ссылкой на заявления украинских военных. Ранее МО РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Орловка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Как пишет New York Times, солдаты 24-й бригады ВСУ в мае 2024 года предупреждали начальство, что видят признаки российского наступления на Торецк и предостерегали от ротации "в столь критический момент". Тем не менее уже июне 41-я бригада выдвинулась из Часов Яра, а 24-я бригада прибыла в Часов Яр, говорится в сообщении. По словам солдат, через два дня после завершения ротации они были атакованы. "Почти сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, поскольку не знает местности, заявили солдаты из нескольких батальонов в интервью и публичных заявлениях. Командира бригады также критиковали за то, что он отдавал неясные приказы и не реагировал быстро на меняющуюся обстановку угроз", - пишет издание. Старший лейтенант Евгений Строкан в интервью изданию заявил, что "в батальоне были потери из-за бессмысленных приказов старшего командира" бригады. Заместитель командира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк заявил изданию, что как командир бригады, так и генштаб несут ответственность за то, что "позиции, удерживавшиеся годами, пали за считанные дни". New York Times пишет, что 41-я бригада не ответила на просьбы об интервью, но опубликовала заявление, в котором говорится, что она "возмущена этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования подразделения и бойцов". Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила об отсутствии фортификационных сооружений в городе Торецке на подконтрольной Киеву территории ДНР, по ее мнению, ВСУ не готовы к обороне в этом районе
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963818662.html
https://ria.ru/20240726/nyu-york-1962068509.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, торецк, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Торецк, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов, пишут СМИ
NT: бойцы ВСУ сдали позиции за считанные дни из-за бессмысленных приказов
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Боевики 41-й механизированной бригады ВСУ, переброшенные из Часов Яра под Торецк прямо перед наступлением российских войск, оказались не готовы к боевым действиям из-за незнания местности и медленных и бессмысленных приказов начальства, в результате чего сдали позиции за считанные дни, сообщает издание New York Times
со ссылкой на заявления украинских военных.
Ранее МО РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Орловка и Николаевка Донецкой Народной Республики.
Как пишет New York Times, солдаты 24-й бригады ВСУ в мае 2024 года предупреждали начальство, что видят признаки российского наступления на Торецк и предостерегали от ротации "в столь критический момент". Тем не менее уже июне 41-я бригада выдвинулась из Часов Яра, а 24-я бригада прибыла в Часов Яр, говорится в сообщении. По словам солдат, через два дня после завершения ротации они были атакованы.
«
"Почти сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, поскольку не знает местности, заявили солдаты из нескольких батальонов в интервью и публичных заявлениях. Командира бригады также критиковали за то, что он отдавал неясные приказы и не реагировал быстро на меняющуюся обстановку угроз", - пишет издание.
Старший лейтенант Евгений Строкан в интервью изданию заявил, что "в батальоне были потери из-за бессмысленных приказов старшего командира" бригады. Заместитель командира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк заявил изданию, что как командир бригады, так и генштаб несут ответственность за то, что "позиции, удерживавшиеся годами, пали за считанные дни".
New York Times пишет, что 41-я бригада не ответила на просьбы об интервью, но опубликовала заявление, в котором говорится, что она "возмущена этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования подразделения и бойцов".
Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила об отсутствии фортификационных сооружений в городе Торецке на подконтрольной Киеву территории ДНР, по ее мнению, ВСУ не готовы к обороне в этом районе