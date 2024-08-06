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Путин встретился с губернатором Мурманской области

Путин встретился с губернатором Мурманской области - РИА Новости, 06.08.2024

Путин встретился с губернатором Мурманской области

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:31

2024-08-06T13:31

2024-08-06T15:36

мурманская область

политика

андрей чибис

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.Глава государства поинтересовался о самочувствии Чибиса, на которого четыре месяца назад напал человек с ножом."Как чувствуете себя?" — спросил Путин."В боевом строю <...> Прохожу реабилитацию на рабочем месте, все нормально", — ответил губернатор.Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля вечером. Как выяснило следствие, 42-летний житель Апатитов дождался, когда губернатор закончит встречу с жителями города, и нанес ему удар ножом в живот. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с Чибисом не был. Губернатора доставили в больницу и прооперировали, а 18 апреля он уже вышел на работу. Тогда Путин пообщался с ним по видеосвязи, поддержал его выдвижение на новый срок и пожелал успехов.Выборы губернатора Мурманской области пройдут 7-8 сентября.

https://ria.ru/20240603/chibis-1950091138.html

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Рабочая встреча Путина с губернатором Мурманской области Чибисом Путин встретился с губернатором Мурманской области Чибисом, который в апреле пережил покушение. Глава региона рассказал президенту, что находится в боевом строю, а реабилитацию проходит на рабочем месте. 2024-08-06T13:31 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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мурманская область, политика, андрей чибис, владимир путин, россия