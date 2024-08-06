https://ria.ru/20240806/vstrecha-1964394358.html
Путин встретился с губернатором Мурманской области
Путин встретился с губернатором Мурманской области - РИА Новости, 06.08.2024
Путин встретился с губернатором Мурманской области
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:31
2024-08-06T13:31
2024-08-06T15:36
мурманская область
политика
андрей чибис
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964397145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fc3a1085c0f11760aee9c68ea6f2a5e.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.Глава государства поинтересовался о самочувствии Чибиса, на которого четыре месяца назад напал человек с ножом."Как чувствуете себя?" — спросил Путин."В боевом строю <...> Прохожу реабилитацию на рабочем месте, все нормально", — ответил губернатор.Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля вечером. Как выяснило следствие, 42-летний житель Апатитов дождался, когда губернатор закончит встречу с жителями города, и нанес ему удар ножом в живот. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с Чибисом не был. Губернатора доставили в больницу и прооперировали, а 18 апреля он уже вышел на работу. Тогда Путин пообщался с ним по видеосвязи, поддержал его выдвижение на новый срок и пожелал успехов.Выборы губернатора Мурманской области пройдут 7-8 сентября.
https://ria.ru/20240603/chibis-1950091138.html
https://ria.ru/20240611/chibis-1952283622.html
мурманская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964397145_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_04b970f986aa1fddf592bdfba186f1f7.jpg
Рабочая встреча Путина с губернатором Мурманской области Чибисом
Путин встретился с губернатором Мурманской области Чибисом, который в апреле пережил покушение.
Глава региона рассказал президенту, что находится в боевом строю, а реабилитацию проходит на рабочем месте.
2024-08-06T13:31
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, политика, андрей чибис, владимир путин, россия
Мурманская область, Политика, Андрей Чибис, Владимир Путин, Россия
Путин встретился с губернатором Мурманской области
Путин встретился с губернатором Мурманской области Чибисом
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
Глава государства поинтересовался о самочувствии Чибиса, на которого четыре месяца назад напал человек с ножом.
"Как чувствуете себя?" — спросил Путин.
«
"В боевом строю <...> Прохожу реабилитацию на рабочем месте, все нормально", — ответил губернатор.
Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля вечером. Как выяснило следствие, 42-летний житель Апатитов дождался, когда губернатор закончит встречу с жителями города, и нанес ему удар ножом в живот. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с Чибисом не был.
Губернатора доставили в больницу и прооперировали, а 18 апреля он уже вышел на работу. Тогда Путин пообщался с ним по видеосвязи, поддержал его выдвижение на новый срок и пожелал успехов.
Выборы губернатора Мурманской области пройдут 7-8 сентября.