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Путин встретился с губернатором Мурманской области - РИА Новости, 06.08.2024
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13:31 06.08.2024 (обновлено: 15:36 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/vstrecha-1964394358.html
Путин встретился с губернатором Мурманской области
Путин встретился с губернатором Мурманской области - РИА Новости, 06.08.2024
Путин встретился с губернатором Мурманской области
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:31
2024-08-06T15:36
мурманская область
политика
андрей чибис
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.Глава государства поинтересовался о самочувствии Чибиса, на которого четыре месяца назад напал человек с ножом."Как чувствуете себя?" — спросил Путин."В боевом строю &lt;...&gt; Прохожу реабилитацию на рабочем месте, все нормально", — ответил губернатор.Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля вечером. Как выяснило следствие, 42-летний житель Апатитов дождался, когда губернатор закончит встречу с жителями города, и нанес ему удар ножом в живот. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с Чибисом не был. Губернатора доставили в больницу и прооперировали, а 18 апреля он уже вышел на работу. Тогда Путин пообщался с ним по видеосвязи, поддержал его выдвижение на новый срок и пожелал успехов.Выборы губернатора Мурманской области пройдут 7-8 сентября.
https://ria.ru/20240603/chibis-1950091138.html
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Рабочая встреча Путина с губернатором Мурманской области Чибисом
Путин встретился с губернатором Мурманской области Чибисом, который в апреле пережил покушение. Глава региона рассказал президенту, что находится в боевом строю, а реабилитацию проходит на рабочем месте.
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мурманская область, политика, андрей чибис, владимир путин, россия
Мурманская область, Политика, Андрей Чибис, Владимир Путин, Россия
Путин встретился с губернатором Мурманской области

Путин встретился с губернатором Мурманской области Чибисом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
Глава государства поинтересовался о самочувствии Чибиса, на которого четыре месяца назад напал человек с ножом.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Мурманский губернатор показал шрам после ножевого ранения
3 июня, 09:09
"Как чувствуете себя?" — спросил Путин.
«
"В боевом строю <...> Прохожу реабилитацию на рабочем месте, все нормально", — ответил губернатор.
Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля вечером. Как выяснило следствие, 42-летний житель Апатитов дождался, когда губернатор закончит встречу с жителями города, и нанес ему удар ножом в живот. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с Чибисом не был.
Губернатора доставили в больницу и прооперировали, а 18 апреля он уже вышел на работу. Тогда Путин пообщался с ним по видеосвязи, поддержал его выдвижение на новый срок и пожелал успехов.
Выборы губернатора Мурманской области пройдут 7-8 сентября.
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Чибиса выдвинули кандидатом от ЕР на пост губернатора Мурманской области
11 июня, 20:54
 
Мурманская областьПолитикаАндрей ЧибисВладимир ПутинРоссия
 
 
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