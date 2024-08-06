https://ria.ru/20240806/vorobev-1964456580.html

Строительство дома под переселение из аварийного жилья началось в Подольске

Строительство дома под переселение из аварийного жилья началось в Подольске - РИА Новости, 06.08.2024

Строительство дома под переселение из аварийного жилья началось в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с жителями поселка Южный микрорайона Климовск города Подольска дали старт строительству дома под... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:04

2024-08-06T16:04

2024-08-06T16:23

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жилье

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подольск

андрей воробьев

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с жителями поселка Южный микрорайона Климовск города Подольска дали старт строительству дома под переселение из аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Во вторник губернатор приехал в Подольск, где пообщался с будущими переселенцами, с которыми уже встречался в январе, а также в марте в ходе выездной администрации. "Наша работа в рамках президентской программы по аварийному жилью предполагает расселение всех, кто живет в домах, которые безнадежно устарели. Когда мы запустили тепло после аварийной ситуации, договорились, что более 800 человек, проживающих здесь, необходимо расселить. На этом месте мы обещали инициативной группе приехать летом, чтобы начать строительство первого дома на Южной улице", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что со следующей недели здесь уже приступят к работам по подготовке котлована. Для этого необходимо вынести коммуникации, прежде всего, это электро- и теплоснабжение. Дом должны сдать во втором квартале 2026 года. А уже во II квартале 2026 года жителям аварийных домов в поселке Южный, возведенных в начале 50-х годов, начнут выдавать ключи от квартир в новом 17-этажном многоквартирном доме. На данный момент идет этап проектирования нового дома и подготовка участка под строительство, в частности вынос инженерных коммуникаций с территории. Всего в поселке Южный признаны аварийными 30 МКД – 444 квартиры, в которых проживает 836 человек. Помимо 17 этажного здания на 199 квартир, которое завершат строить в конце следующего года, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет возведен еще один МКД на 233 квартиры.

https://ria.ru/20240108/klimovsk-1920169309.html

https://realty.ria.ru/20240109/uscherb-1920360795.html

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Алёна Пава

жилье, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев