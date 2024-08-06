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Строительство дома под переселение из аварийного жилья началось в Подольске - РИА Новости, 06.08.2024
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Новости Подмосковья
 
16:04 06.08.2024 (обновлено: 16:23 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/vorobev-1964456580.html
Строительство дома под переселение из аварийного жилья началось в Подольске
Строительство дома под переселение из аварийного жилья началось в Подольске - РИА Новости, 06.08.2024
Строительство дома под переселение из аварийного жилья началось в Подольске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с жителями поселка Южный микрорайона Климовск города Подольска дали старт строительству дома под... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:04
2024-08-06T16:23
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
подольск
андрей воробьев
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с жителями поселка Южный микрорайона Климовск города Подольска дали старт строительству дома под переселение из аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Во вторник губернатор приехал в Подольск, где пообщался с будущими переселенцами, с которыми уже встречался в январе, а также в марте в ходе выездной администрации. "Наша работа в рамках президентской программы по аварийному жилью предполагает расселение всех, кто живет в домах, которые безнадежно устарели. Когда мы запустили тепло после аварийной ситуации, договорились, что более 800 человек, проживающих здесь, необходимо расселить. На этом месте мы обещали инициативной группе приехать летом, чтобы начать строительство первого дома на Южной улице", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что со следующей недели здесь уже приступят к работам по подготовке котлована. Для этого необходимо вынести коммуникации, прежде всего, это электро- и теплоснабжение. Дом должны сдать во втором квартале 2026 года. А уже во II квартале 2026 года жителям аварийных домов в поселке Южный, возведенных в начале 50-х годов, начнут выдавать ключи от квартир в новом 17-этажном многоквартирном доме. На данный момент идет этап проектирования нового дома и подготовка участка под строительство, в частности вынос инженерных коммуникаций с территории. Всего в поселке Южный признаны аварийными 30 МКД – 444 квартиры, в которых проживает 836 человек. Помимо 17 этажного здания на 199 квартир, которое завершат строить в конце следующего года, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет возведен еще один МКД на 233 квартиры.
https://ria.ru/20240108/klimovsk-1920169309.html
https://realty.ria.ru/20240109/uscherb-1920360795.html
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жилье, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Подольск, Андрей Воробьев

Строительство дома под переселение из аварийного жилья началось в Подольске

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев с жителями дали старт расселению аварийных домов в поселке Южный в Климовске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев с жителями дали старт расселению аварийных домов в поселке Южный в Климовске - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев с жителями дали старт расселению аварийных домов в поселке Южный в Климовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с жителями поселка Южный микрорайона Климовск города Подольска дали старт строительству дома под переселение из аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Во вторник губернатор приехал в Подольск, где пообщался с будущими переселенцами, с которыми уже встречался в январе, а также в марте в ходе выездной администрации.
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«
"Наша работа в рамках президентской программы по аварийному жилью предполагает расселение всех, кто живет в домах, которые безнадежно устарели. Когда мы запустили тепло после аварийной ситуации, договорились, что более 800 человек, проживающих здесь, необходимо расселить. На этом месте мы обещали инициативной группе приехать летом, чтобы начать строительство первого дома на Южной улице", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что со следующей недели здесь уже приступят к работам по подготовке котлована. Для этого необходимо вынести коммуникации, прежде всего, это электро- и теплоснабжение. Дом должны сдать во втором квартале 2026 года. А уже во II квартале 2026 года жителям аварийных домов в поселке Южный, возведенных в начале 50-х годов, начнут выдавать ключи от квартир в новом 17-этажном многоквартирном доме.
На данный момент идет этап проектирования нового дома и подготовка участка под строительство, в частности вынос инженерных коммуникаций с территории.
Всего в поселке Южный признаны аварийными 30 МКД – 444 квартиры, в которых проживает 836 человек. Помимо 17 этажного здания на 199 квартир, которое завершат строить в конце следующего года, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет возведен еще один МКД на 233 квартиры.
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Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)ПодольскАндрей Воробьев
 
 
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