Рейтинг@Mail.ru
ВС России "Ланцетами" уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 под Рубежным - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/voennye-1964429347.html
ВС России "Ланцетами" уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 под Рубежным
ВС России "Ланцетами" уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 под Рубежным - РИА Новости, 06.08.2024
ВС России "Ланцетами" уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 под Рубежным
Российские военнослужащие уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 украинских войск в районе Рубежного Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:02
2024-08-06T15:02
специальная военная операция на украине
рубежное
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300396_0:324:2730:1860_1920x0_80_0_0_de31969c602effb648a7704a774da6ed.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 украинских войск в районе Рубежного Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "В районе н.п. Рубежное Харьковской области в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили замаскированную огневую позицию гаубицы Д-30 ВСУ", - говорится в сообщении. "Орудие уничтожено применением двух барражирующих боеприпасов "Ланцет". После первого прилета артиллерийский расчет пытался потушить орудие, но их усилия оказались тщетны. Вторым ударом гаубица Д-30 окончательно выведена из строя", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240806/video-1964320578.html
рубежное
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300396_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6bd026d972fc53efa03a1971079f1734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рубежное, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Рубежное, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России "Ланцетами" уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 под Рубежным

ВС России двумя ударами "Ланцетов" уничтожили гаубицу Д-30 в Харьковской области

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 украинских войск в районе Рубежного Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В районе н.п. Рубежное Харьковской области в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили замаскированную огневую позицию гаубицы Д-30 ВСУ", - говорится в сообщении.
"Орудие уничтожено применением двух барражирующих боеприпасов "Ланцет". После первого прилета артиллерийский расчет пытался потушить орудие, но их усилия оказались тщетны. Вторым ударом гаубица Д-30 окончательно выведена из строя", - добавили в Минобороны РФ.
Кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки PzH 2000 в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области
Вчера, 09:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРубежноеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала