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ВС России "Ланцетами" уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 под Рубежным
ВС России "Ланцетами" уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 под Рубежным - РИА Новости, 06.08.2024
ВС России "Ланцетами" уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 под Рубежным
Российские военнослужащие уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 украинских войск в районе Рубежного Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:02
2024-08-06T15:02
2024-08-06T15:02
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 украинских войск в районе Рубежного Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "В районе н.п. Рубежное Харьковской области в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили замаскированную огневую позицию гаубицы Д-30 ВСУ", - говорится в сообщении. "Орудие уничтожено применением двух барражирующих боеприпасов "Ланцет". После первого прилета артиллерийский расчет пытался потушить орудие, но их усилия оказались тщетны. Вторым ударом гаубица Д-30 окончательно выведена из строя", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Рубежное, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России "Ланцетами" уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 под Рубежным
ВС России двумя ударами "Ланцетов" уничтожили гаубицу Д-30 в Харьковской области