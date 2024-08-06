https://ria.ru/20240806/voennye-1964429347.html

ВС России "Ланцетами" уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 под Рубежным

ВС России "Ланцетами" уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 под Рубежным - РИА Новости, 06.08.2024

ВС России "Ланцетами" уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 под Рубежным

Российские военнослужащие уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 украинских войск в районе Рубежного Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:02

2024-08-06T15:02

2024-08-06T15:02

специальная военная операция на украине

рубежное

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 украинских войск в районе Рубежного Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "В районе н.п. Рубежное Харьковской области в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили замаскированную огневую позицию гаубицы Д-30 ВСУ", - говорится в сообщении. "Орудие уничтожено применением двух барражирующих боеприпасов "Ланцет". После первого прилета артиллерийский расчет пытался потушить орудие, но их усилия оказались тщетны. Вторым ударом гаубица Д-30 окончательно выведена из строя", - добавили в Минобороны РФ.

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