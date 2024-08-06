https://ria.ru/20240806/voennye-1964389814.html

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две 155 мм... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:18

2024-08-06T13:18

2024-08-06T13:18

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и два полевых склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 124-й бригады теробороны и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и два полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

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сша, россия, вооруженные силы украины