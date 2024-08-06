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СМИ: мужчина, обвиняемый в нападении на премьера Дании, не признал вину - РИА Новости, 06.08.2024
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18:51 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/vina-1964496076.html
СМИ: мужчина, обвиняемый в нападении на премьера Дании, не признал вину
СМИ: мужчина, обвиняемый в нападении на премьера Дании, не признал вину - РИА Новости, 06.08.2024
СМИ: мужчина, обвиняемый в нападении на премьера Дании, не признал вину
Гражданин Польши, обвиняемый в нападении на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, не признал вину, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:51
2024-08-06T18:51
метте фредериксен
польша
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Гражданин Польши, обвиняемый в нападении на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, не признал вину, передает агентство Рейтер. "Мужчина из Польши не признал вину в суде ... по обвинению в нападении и нанесении увечий премьер-министру Дании", - говорится в материале. По данным агентства, обвиняемый подтвердил, что помнит встречу с Фредериксен, но отказался признавать, что ударил ее. По его словам, он не помнит временной отрезок между встречей с премьер-министром и задержанием, так как был пьян. При этом, согласно показаниям одного из телохранителей Фредериксен, мужчина все-таки ударил премьер-министра. Сама Фредериксен не появлялась на заседании. Оглашение вердикта по делу о нападении, по информации агентства, ожидается "уже в среду". Мужчина ударил Фредериксен 7 июня вечером на площади Культорвет в Копенгагене. Он был задержан. Канцелярия премьера позже сообщила со ссылкой на заключение врача, что Фредериксен диагностировали ушиб правого плеча и хлыстовую травму шеи. В полиции Копенгагена заявили, что нападение на премьера не было политически мотивировано.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959564734.html
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метте фредериксен, польша, копенгаген, дания, в мире
Метте Фредериксен, Польша, Копенгаген, Дания, В мире
СМИ: мужчина, обвиняемый в нападении на премьера Дании, не признал вину

Reuters: мужчина, обвиняемый в нападении на премьера Дании, не признал вину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Гражданин Польши, обвиняемый в нападении на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, не признал вину, передает агентство Рейтер.
"Мужчина из Польши не признал вину в суде ... по обвинению в нападении и нанесении увечий премьер-министру Дании", - говорится в материале.
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По данным агентства, обвиняемый подтвердил, что помнит встречу с Фредериксен, но отказался признавать, что ударил ее. По его словам, он не помнит временной отрезок между встречей с премьер-министром и задержанием, так как был пьян.
При этом, согласно показаниям одного из телохранителей Фредериксен, мужчина все-таки ударил премьер-министра. Сама Фредериксен не появлялась на заседании.
Оглашение вердикта по делу о нападении, по информации агентства, ожидается "уже в среду".
Мужчина ударил Фредериксен 7 июня вечером на площади Культорвет в Копенгагене. Он был задержан. Канцелярия премьера позже сообщила со ссылкой на заключение врача, что Фредериксен диагностировали ушиб правого плеча и хлыстовую травму шеи. В полиции Копенгагена заявили, что нападение на премьера не было политически мотивировано.
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