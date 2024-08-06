https://ria.ru/20240806/vina-1964496076.html

СМИ: мужчина, обвиняемый в нападении на премьера Дании, не признал вину

СМИ: мужчина, обвиняемый в нападении на премьера Дании, не признал вину - РИА Новости, 06.08.2024

СМИ: мужчина, обвиняемый в нападении на премьера Дании, не признал вину

Гражданин Польши, обвиняемый в нападении на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, не признал вину, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:51

2024-08-06T18:51

2024-08-06T18:51

метте фредериксен

польша

копенгаген

дания

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852404016_0:68:2984:1746_1920x0_80_0_0_ec163002059eeefbe067cb37a5e52616.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Гражданин Польши, обвиняемый в нападении на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, не признал вину, передает агентство Рейтер. "Мужчина из Польши не признал вину в суде ... по обвинению в нападении и нанесении увечий премьер-министру Дании", - говорится в материале. По данным агентства, обвиняемый подтвердил, что помнит встречу с Фредериксен, но отказался признавать, что ударил ее. По его словам, он не помнит временной отрезок между встречей с премьер-министром и задержанием, так как был пьян. При этом, согласно показаниям одного из телохранителей Фредериксен, мужчина все-таки ударил премьер-министра. Сама Фредериксен не появлялась на заседании. Оглашение вердикта по делу о нападении, по информации агентства, ожидается "уже в среду". Мужчина ударил Фредериксен 7 июня вечером на площади Культорвет в Копенгагене. Он был задержан. Канцелярия премьера позже сообщила со ссылкой на заключение врача, что Фредериксен диагностировали ушиб правого плеча и хлыстовую травму шеи. В полиции Копенгагена заявили, что нападение на премьера не было политически мотивировано.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959564734.html

https://ria.ru/20240605/germaniya-1950636173.html

польша

копенгаген

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

метте фредериксен, польша, копенгаген, дания, в мире