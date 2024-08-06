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Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области

Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области - РИА Новости, 06.08.2024

Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze-2000 ВСУ военнослужащими... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:05

2024-08-06T09:05

2024-08-06T09:12

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze-2000 ВСУ военнослужащими группировки войск "Запад" в Харьковской области. В описании к видеоролику указано, что замаскированная огневая позиция и перемещение гаубицы немецкого производства были выявлены группировкой "Запад" в ходе разведывательных мероприятий в районе Новоплатоновки в Харьковской области. Гаубица пыталась вести огонь по позициям российских подразделений. "После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по артиллерийской установке ВСУ. В результате удара, нанесенного оператором управляемого барражирующего боеприпаса "Ланцет", немецкая самоходка была полностью уничтожена", - отметили в МО РФ. Кроме того, ведомство предоставило кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени. На них можно видеть, как была уничтожена цель.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

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Кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки PzH 2000 в Харьковской области Минобороны России показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки PzH 2000 производства Германии в Харьковской области. 2024-08-06T09:05 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)