https://ria.ru/20240806/video-1964320578.html
Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области
Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области - РИА Новости, 06.08.2024
Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze-2000 ВСУ военнослужащими... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:05
2024-08-06T09:05
2024-08-06T09:12
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze-2000 ВСУ военнослужащими группировки войск "Запад" в Харьковской области. В описании к видеоролику указано, что замаскированная огневая позиция и перемещение гаубицы немецкого производства были выявлены группировкой "Запад" в ходе разведывательных мероприятий в районе Новоплатоновки в Харьковской области. Гаубица пыталась вести огонь по позициям российских подразделений. "После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по артиллерийской установке ВСУ. В результате удара, нанесенного оператором управляемого барражирующего боеприпаса "Ланцет", немецкая самоходка была полностью уничтожена", - отметили в МО РФ. Кроме того, ведомство предоставило кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени. На них можно видеть, как была уничтожена цель.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
харьковская область
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РИА Новости
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Кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки PzH 2000 в Харьковской области
Минобороны России показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки PzH 2000 производства Германии в Харьковской области.
2024-08-06T09:05
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области
Минобороны показало, как "Ланцет" уничтожил гаубицу PzH 2000 под Харьковом
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze-2000 ВСУ военнослужащими группировки войск "Запад" в Харьковской области.
В описании к видеоролику указано, что замаскированная огневая позиция и перемещение гаубицы немецкого производства были выявлены группировкой "Запад" в ходе разведывательных мероприятий в районе Новоплатоновки в Харьковской области. Гаубица пыталась вести огонь по позициям российских подразделений.
"После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по артиллерийской установке ВСУ. В результате удара, нанесенного оператором управляемого барражирующего боеприпаса "Ланцет", немецкая самоходка была полностью уничтожена", - отметили в МО РФ.
Кроме того, ведомство предоставило кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени. На них можно видеть, как была уничтожена цель.