Рейтинг@Mail.ru
Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 06.08.2024 (обновлено: 09:12 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/video-1964320578.html
Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области
Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области - РИА Новости, 06.08.2024
Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze-2000 ВСУ военнослужащими... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:05
2024-08-06T09:12
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964318952_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35e3698b37d095f28af13ac576db4d6b.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze-2000 ВСУ военнослужащими группировки войск "Запад" в Харьковской области. В описании к видеоролику указано, что замаскированная огневая позиция и перемещение гаубицы немецкого производства были выявлены группировкой "Запад" в ходе разведывательных мероприятий в районе Новоплатоновки в Харьковской области. Гаубица пыталась вести огонь по позициям российских подразделений. "После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по артиллерийской установке ВСУ. В результате удара, нанесенного оператором управляемого барражирующего боеприпаса "Ланцет", немецкая самоходка была полностью уничтожена", - отметили в МО РФ. Кроме того, ведомство предоставило кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени. На них можно видеть, как была уничтожена цель.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки PzH 2000 в Харьковской области
Минобороны России показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки PzH 2000 производства Германии в Харьковской области.
2024-08-06T09:05
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964318952_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f675122fbe1672590d28f40f2c2e2aa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области

Минобороны показало, как "Ланцет" уничтожил гаубицу PzH 2000 под Харьковом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze-2000 ВСУ военнослужащими группировки войск "Запад" в Харьковской области.
В описании к видеоролику указано, что замаскированная огневая позиция и перемещение гаубицы немецкого производства были выявлены группировкой "Запад" в ходе разведывательных мероприятий в районе Новоплатоновки в Харьковской области. Гаубица пыталась вести огонь по позициям российских подразделений.
"После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по артиллерийской установке ВСУ. В результате удара, нанесенного оператором управляемого барражирующего боеприпаса "Ланцет", немецкая самоходка была полностью уничтожена", - отметили в МО РФ.
Кроме того, ведомство предоставило кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени. На них можно видеть, как была уничтожена цель.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
На Западе выяснили: Украины осталось на два года
30 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала