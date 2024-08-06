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Более 200 здоровых детей родились в МО от матерей с ВИЧ с начала года - РИА Новости, 06.08.2024
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Новости Подмосковья
 
15:48 06.08.2024 (обновлено: 15:49 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/vich-1964448853.html
Более 200 здоровых детей родились в МО от матерей с ВИЧ с начала года
Более 200 здоровых детей родились в МО от матерей с ВИЧ с начала года - РИА Новости, 06.08.2024
Более 200 здоровых детей родились в МО от матерей с ВИЧ с начала года
С начала года в Московской области родилось 238 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. В региональном Минздраве отметили, что таких показателей удалось... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:48
2024-08-06T15:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.С начала года в Московской области родилось 238 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. В региональном Минздраве отметили, что таких показателей удалось добиться благодаря правильно подобранной терапии, написал 360.ru.По словам главного врача регионального СПИД-Центра Александра Пронина, женщинам, планирующим беременность, важно регулярно проходить диагностику."Мы призываем всех жителей Подмосковья регулярно проходить диагностику ВИЧ, а особенно женщин, только планирующих беременность. Если женщина имеет положительный ВИЧ-статус, но при этом выполняет все рекомендации специалистов нашего центра и принимает терапию, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%", – сообщил он.Медицинские сотрудники наблюдают за беременностью женщины на всех этапах развития плода, а далее следят за здоровьем ребенка до 1,5 лет.Чтобы узнать более подробно о кабинетах анонимного тестирования, можно пройти по ссылке.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 200 здоровых детей родились в МО от матерей с ВИЧ с начала года

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.С начала года в Московской области родилось 238 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. В региональном Минздраве отметили, что таких показателей удалось добиться благодаря правильно подобранной терапии, написал 360.ru.
По словам главного врача регионального СПИД-Центра Александра Пронина, женщинам, планирующим беременность, важно регулярно проходить диагностику.
"Мы призываем всех жителей Подмосковья регулярно проходить диагностику ВИЧ, а особенно женщин, только планирующих беременность. Если женщина имеет положительный ВИЧ-статус, но при этом выполняет все рекомендации специалистов нашего центра и принимает терапию, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%", – сообщил он.
Медицинские сотрудники наблюдают за беременностью женщины на всех этапах развития плода, а далее следят за здоровьем ребенка до 1,5 лет.
Чтобы узнать более подробно о кабинетах анонимного тестирования, можно пройти по ссылке.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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