https://ria.ru/20240806/vich-1964448853.html
Более 200 здоровых детей родились в МО от матерей с ВИЧ с начала года
Более 200 здоровых детей родились в МО от матерей с ВИЧ с начала года - РИА Новости, 06.08.2024
Более 200 здоровых детей родились в МО от матерей с ВИЧ с начала года
С начала года в Московской области родилось 238 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. В региональном Минздраве отметили, что таких показателей удалось... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:48
2024-08-06T15:48
2024-08-06T15:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961287761_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_ca765a569bfe9d68a5a94048853e3aec.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.С начала года в Московской области родилось 238 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. В региональном Минздраве отметили, что таких показателей удалось добиться благодаря правильно подобранной терапии, написал 360.ru.По словам главного врача регионального СПИД-Центра Александра Пронина, женщинам, планирующим беременность, важно регулярно проходить диагностику."Мы призываем всех жителей Подмосковья регулярно проходить диагностику ВИЧ, а особенно женщин, только планирующих беременность. Если женщина имеет положительный ВИЧ-статус, но при этом выполняет все рекомендации специалистов нашего центра и принимает терапию, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%", – сообщил он.Медицинские сотрудники наблюдают за беременностью женщины на всех этапах развития плода, а далее следят за здоровьем ребенка до 1,5 лет.Чтобы узнать более подробно о кабинетах анонимного тестирования, можно пройти по ссылке.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961287761_576:0:3307:2048_1920x0_80_0_0_24ea04c7d89ed54c8f51c0f7afabeb3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
С начала года в Московской области родилось 238 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. В региональном Минздраве отметили, что таких показателей удалось добиться благодаря правильно подобранной терапии, написал 360.ru
.
По словам главного врача регионального СПИД-Центра Александра Пронина, женщинам, планирующим беременность, важно регулярно проходить диагностику.
"Мы призываем всех жителей Подмосковья регулярно проходить диагностику ВИЧ, а особенно женщин, только планирующих беременность. Если женщина имеет положительный ВИЧ-статус, но при этом выполняет все рекомендации специалистов нашего центра и принимает терапию, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%", – сообщил он.
Медицинские сотрудники наблюдают за беременностью женщины на всех этапах развития плода, а далее следят за здоровьем ребенка до 1,5 лет.
Чтобы узнать более подробно о кабинетах анонимного тестирования, можно пройти по ссылке
.