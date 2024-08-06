https://ria.ru/20240806/vertolet-1964303584.html

Ка-52 поразил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

Ка-52 поразил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 06.08.2024

Ка-52 поразил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки российских войск "Север", сообщило журналистам... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:11

2024-08-06T05:11

2024-08-06T07:32

специальная военная операция на украине

безопасность

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ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки российских войск "Север", сообщило журналистам во вторник Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам", - говорится в сообщении ведомства. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964271185.html

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безопасность, россия, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф