https://ria.ru/20240806/vertolet-1964303584.html
Ка-52 поразил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
Ка-52 поразил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 06.08.2024
Ка-52 поразил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки российских войск "Север", сообщило журналистам... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T05:11
2024-08-06T05:11
2024-08-06T07:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_0:175:3065:1899_1920x0_80_0_0_2fbe08a43eb3cc2a687e77ac2d99c6e3.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки российских войск "Север", сообщило журналистам во вторник Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам", - говорится в сообщении ведомства. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964271185.html
https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964218328.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_455:333:2741:2047_1920x0_80_0_0_b24cfc826265ed2ca183fbf28659c973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ка-52 поразил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
МО: экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ