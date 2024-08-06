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Ка-52 поразил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 06.08.2024
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05:11 06.08.2024 (обновлено: 07:32 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/vertolet-1964303584.html
Ка-52 поразил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
Ка-52 поразил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 06.08.2024
Ка-52 поразил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки российских войск "Север", сообщило журналистам... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T05:11
2024-08-06T07:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки российских войск "Север", сообщило журналистам во вторник Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам", - говорится в сообщении ведомства. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964271185.html
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безопасность, россия, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ка-52 поразил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

МО: экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки российских войск "Север", сообщило журналистам во вторник Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам", - говорится в сообщении ведомства.
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После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКа-52 "Аллигатор"Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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