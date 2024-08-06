Прокуратура Венесуэлы возбудила дела в отношении лидеров оппозиции
Генпрокуратура Венесуэлы возбудила дела об узурпации государственных функций
© Фото : Comando ConVzlaСторонники оппозиции Венесуэлы во время митинга в Каракасе
© Фото : Comando ConVzla
Сторонники оппозиции Венесуэлы во время митинга в Каракасе. Архивное фото
МЕХИКО, 6 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила дела об узурпации государственных функций, распространении ложной информации с целью разжигания беспорядков и подстрекательства к преступным действиям в отношении лидера оппозиции Марии Корины Мачадо и кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса, сообщил глава ведомства Тарек Уальям Сааб.
"Генеральная прокуратура Боливарианской Республики Венесуэла информирует страну о том, что в результате распространения коммюнике бывшего кандидата Эдмундо Гонсалеса и гражданки Марии Корины Мачадо, в котором в нарушение Конституции и закона они ложно объявляют иного победителя президентских выборов, чем провозглашенный Национальным избирательным советом, единственным органом, имеющим на это право, и в котором полицейские и военные служащие открыто подстрекаются к неподчинению законам, приняла решение возбудить уголовное дело в отношении обоих лиц, подписавших документ", — говорится в сообщении ведомства, которое опубликовал генпрокурор Тарек Уальям Сааб в своем блоге в Х.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи, двое военнослужащих были убиты. За неделю после выборов правоохранители задержали более 2 тысяч человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
По мнению прокуратуры Венесуэлы, распространение оппозиционерами заявлений о победе на выборах и призывы к силовикам страны поддержать их предполагаемую победу могут квалифицироваться как узурпация государственных функций, распространение ложной информации с целью разжигания беспорядков, подстрекательство к неповиновению законам, подстрекательство к мятежу и преступный сговор.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов в Венесуэле, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, 2 августа пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.