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Прокуратура Венесуэлы возбудила дела в отношении лидеров оппозиции

Прокуратура Венесуэлы возбудила дела в отношении лидеров оппозиции - РИА Новости, 06.08.2024

Прокуратура Венесуэлы возбудила дела в отношении лидеров оппозиции

Генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила дела об узурпации государственных функций, распространении ложной информации с целью разжигания беспорядков и... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T04:48

2024-08-06T04:48

2024-08-06T04:49

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МЕХИКО, 6 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила дела об узурпации государственных функций, распространении ложной информации с целью разжигания беспорядков и подстрекательства к преступным действиям в отношении лидера оппозиции Марии Корины Мачадо и кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса, сообщил глава ведомства Тарек Уальям Сааб. "Генеральная прокуратура Боливарианской Республики Венесуэла информирует страну о том, что в результате распространения коммюнике бывшего кандидата Эдмундо Гонсалеса и гражданки Марии Корины Мачадо, в котором в нарушение Конституции и закона они ложно объявляют иного победителя президентских выборов, чем провозглашенный Национальным избирательным советом, единственным органом, имеющим на это право, и в котором полицейские и военные служащие открыто подстрекаются к неподчинению законам, приняла решение возбудить уголовное дело в отношении обоих лиц, подписавших документ", — говорится в сообщении ведомства, которое опубликовал генпрокурор Тарек Уальям Сааб в своем блоге в Х. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи, двое военнослужащих были убиты. За неделю после выборов правоохранители задержали более 2 тысяч человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. По мнению прокуратуры Венесуэлы, распространение оппозиционерами заявлений о победе на выборах и призывы к силовикам страны поддержать их предполагаемую победу могут квалифицироваться как узурпация государственных функций, распространение ложной информации с целью разжигания беспорядков, подстрекательство к неповиновению законам, подстрекательство к мятежу и преступный сговор. Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов в Венесуэле, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, 2 августа пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240803/ssha-1963799744.html

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в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024