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В Великобритании шесть человек обвинили в нападении на отель с мигрантами - РИА Новости, 06.08.2024
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15:37 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/velikobritanija-1964444592.html
В Великобритании шесть человек обвинили в нападении на отель с мигрантами
В Великобритании шесть человек обвинили в нападении на отель с мигрантами - РИА Новости, 06.08.2024
В Великобритании шесть человек обвинили в нападении на отель с мигрантами
Шесть человек были обвинены в нарушении общественного порядка с применением насилия после нападения протестующих на отель в британском городе Ротерем, где,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:37
2024-08-06T15:37
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Шесть человек были обвинены в нарушении общественного порядка с применением насилия после нападения протестующих на отель в британском городе Ротерем, где, предположительно, размещены мигранты, говорится в заявлении полиции графства Южный Йоркшир. &quot;Еще шесть обвинений были выдвинуты в связи с массовыми беспорядками в Южном Йоркшире&quot;, - сказано в заявлении.Отмечается, что одному человеку также вменяется нападение на сотрудника службы экстренной помощи. Обвиняемые должны предстать во вторник перед магистратским судом Шеффилда. Нападение на здание отеля Holiday Inn Express в английском городе Ротерем произошло в воскресенье. Сообщалось, что протестующие разбили окна, люди в масках закатили в здание горящий мусорный бак, а полицейских, выстроившихся перед отелем, забросали различными предметами, в том числе ветками и стульями. Позднее ночью протестующие попытались поджечь еще один отель в британском городе Тамворт. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали, и ему предъявили обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом. Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что виновник нападения - беженец. Позднее стало известно, что напавший на детей подросток родился в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны", за все время их проведения были задержаны около 380 человек. Ряд британских СМИ заявил о якобы наличии в разжигании ультраправых протестов российского следа. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии. На фоне беспорядков премьер-министр страны Кир Стармер провел в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По его итогам глава правительства пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в социальных сетях. Замминистра юстиции Хейди Александер во вторник заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы шесть тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
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в мире, лондон, россия, шеффилд, кир стармер, лига английской обороны, великобритания, беспорядки в британии
В мире, Лондон, Россия, Шеффилд, Кир Стармер, Лига английской обороны, Великобритания, Беспорядки в Британии
В Великобритании шесть человек обвинили в нападении на отель с мигрантами

В Британии 6 человек обвинили в нападении на отель с мигрантами в Ротереме

© RTСтолкновения протестующих с полицией возле отеля Holiday Inn Express, в котором, предположительно, проживают мигранты. Кадр видео
Столкновения протестующих с полицией возле отеля Holiday Inn Express, в котором, предположительно, проживают мигранты. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© RT
Столкновения протестующих с полицией возле отеля Holiday Inn Express, в котором, предположительно, проживают мигранты. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Шесть человек были обвинены в нарушении общественного порядка с применением насилия после нападения протестующих на отель в британском городе Ротерем, где, предположительно, размещены мигранты, говорится в заявлении полиции графства Южный Йоркшир.
«

"Еще шесть обвинений были выдвинуты в связи с массовыми беспорядками в Южном Йоркшире", - сказано в заявлении.

Отмечается, что одному человеку также вменяется нападение на сотрудника службы экстренной помощи.
Обвиняемые должны предстать во вторник перед магистратским судом Шеффилда.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Маск резко ответил Стармеру на слова о беспорядках в Британии
Вчера, 09:13
Нападение на здание отеля Holiday Inn Express в английском городе Ротерем произошло в воскресенье. Сообщалось, что протестующие разбили окна, люди в масках закатили в здание горящий мусорный бак, а полицейских, выстроившихся перед отелем, забросали различными предметами, в том числе ветками и стульями. Позднее ночью протестующие попытались поджечь еще один отель в британском городе Тамворт.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали, и ему предъявили обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом.
Столкновения протестующих с полицией в Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
"Эффект бумеранга". В Совфеде прокомментировали беспорядки в Британии
Вчера, 13:50
Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что виновник нападения - беженец. Позднее стало известно, что напавший на детей подросток родился в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны", за все время их проведения были задержаны около 380 человек. Ряд британских СМИ заявил о якобы наличии в разжигании ультраправых протестов российского следа. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
На фоне беспорядков премьер-министр страны Кир Стармер провел в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По его итогам глава правительства пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в социальных сетях. Замминистра юстиции Хейди Александер во вторник заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы шесть тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
Полиция задерживает протестующего в Бристоле. 3 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Британии задержали около 380 человек после начала беспорядков
5 августа, 20:08
 
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