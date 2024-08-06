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В США четыре человека погибли из-за урагана "Дебби" - РИА Новости, 06.08.2024
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07:46 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/uragan-1964313323.html
В США четыре человека погибли из-за урагана "Дебби"
В США четыре человека погибли из-за урагана "Дебби" - РИА Новости, 06.08.2024
В США четыре человека погибли из-за урагана "Дебби"
По меньшей мере четыре человека погибли, около 160 тысяч остались без электричества после того, как ураган "Дебби" обрушился на восточное побережье США,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:46
2024-08-06T07:46
в мире
флорида
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джорджия
рон десантис
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, около 160 тысяч остались без электричества после того, как ураган "Дебби" обрушился на восточное побережье США, сообщает телеканал NBC. "Два человека погибли в результате автомобильной аварии в округе Дикси, штат Флорида, вчера поздно вечером, в том числе двенадцатилетний мальчик, в результате чего число погибших в результате "Дебби" достигло по меньшей мере четырех человек", - говорится в сообщении телеканала. Сообщается, что более 158 тысяч человек остались без электричества во Флориде и Джорджии. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 61 округе штата. Президент США Джо Байден одобрил просьбу губернатора Южной Каролины о введении чрезвычайного положения в штате. Ранее в Национальном центре США по слежению за ураганами (NHC) заявили, что тропический шторм "Дебби" усилился до уровня урагана, достигнув скорости 120 километров в час. Ураган уже добрался до побережья штата Флорида, штормовое предупреждение также действует для отрезка побережья на территории штатов Джорджия и Южная Каролина.
https://ria.ru/20240709/ssha-1958510048.html
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в мире, флорида, сша, джорджия, рон десантис, джо байден
В мире, Флорида, США, Джорджия, Рон Десантис, Джо Байден
В США четыре человека погибли из-за урагана "Дебби"

NBC: в США из-за урагана погибли четыре человека, около 160 тысяч без света

© AP PhotoУраган "Дебби" над северной Флоридой. Спутниковый снимок
Ураган Дебби над северной Флоридой. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo
Ураган "Дебби" над северной Флоридой. Спутниковый снимок
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, около 160 тысяч остались без электричества после того, как ураган "Дебби" обрушился на восточное побережье США, сообщает телеканал NBC.
"Два человека погибли в результате автомобильной аварии в округе Дикси, штат Флорида, вчера поздно вечером, в том числе двенадцатилетний мальчик, в результате чего число погибших в результате "Дебби" достигло по меньшей мере четырех человек", - говорится в сообщении телеканала.
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Сообщается, что более 158 тысяч человек остались без электричества во Флориде и Джорджии.
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 61 округе штата.
Президент США Джо Байден одобрил просьбу губернатора Южной Каролины о введении чрезвычайного положения в штате.
Ранее в Национальном центре США по слежению за ураганами (NHC) заявили, что тропический шторм "Дебби" усилился до уровня урагана, достигнув скорости 120 километров в час. Ураган уже добрался до побережья штата Флорида, штормовое предупреждение также действует для отрезка побережья на территории штатов Джорджия и Южная Каролина.
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В миреФлоридаСШАДжорджияРон ДесантисДжо Байден
 
 
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