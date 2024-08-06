https://ria.ru/20240806/ukraina-1964518148.html

На Украине за сутки сожгли шесть автомобилей военных и релейный шкаф

На Украине за сутки сожгли шесть автомобилей военных и релейный шкаф - РИА Новости, 06.08.2024

На Украине за сутки сожгли шесть автомобилей военных и релейный шкаф

Шесть автомобилей ВСУ и железнодорожный релейный шкаф подожгли на Украине за сутки, сообщило местное издание "Страна" со ссылкой на источники в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T21:21

2024-08-06T21:21

2024-08-06T21:21

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Шесть автомобилей ВСУ и железнодорожный релейный шкаф подожгли на Украине за сутки, сообщило местное издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "За последние сутки зафиксирован один случай поджога релейного шкафа, а именно в Черкасской области на станции Сотник – Таганчак. Также поступило восемь сообщений о поджоге девяти автомобилей, шесть из которых принадлежат военным", - цитирует "Страна" свой источник в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Как отмечают в издании, поджоги были зафиксированы в Харькове, Киеве, Днепропетровске, Житомире, Одессе и Фастове. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.

https://ria.ru/20240802/kiev-1963713061.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины