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На Украине за сутки сожгли шесть автомобилей военных и релейный шкаф - РИА Новости, 06.08.2024
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21:21 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964518148.html
На Украине за сутки сожгли шесть автомобилей военных и релейный шкаф
На Украине за сутки сожгли шесть автомобилей военных и релейный шкаф - РИА Новости, 06.08.2024
На Украине за сутки сожгли шесть автомобилей военных и релейный шкаф
Шесть автомобилей ВСУ и железнодорожный релейный шкаф подожгли на Украине за сутки, сообщило местное издание "Страна" со ссылкой на источники в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T21:21
2024-08-06T21:21
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Шесть автомобилей ВСУ и железнодорожный релейный шкаф подожгли на Украине за сутки, сообщило местное издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "За последние сутки зафиксирован один случай поджога релейного шкафа, а именно в Черкасской области на станции Сотник – Таганчак. Также поступило восемь сообщений о поджоге девяти автомобилей, шесть из которых принадлежат военным", - цитирует "Страна" свой источник в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Как отмечают в издании, поджоги были зафиксированы в Харькове, Киеве, Днепропетровске, Житомире, Одессе и Фастове. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине за сутки сожгли шесть автомобилей военных и релейный шкаф

"Страна": на Украине за сутки подожгли шесть машин ВСУ и релейный шкаф

© РИА Новости / Антон ДенисовПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Шесть автомобилей ВСУ и железнодорожный релейный шкаф подожгли на Украине за сутки, сообщило местное издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"За последние сутки зафиксирован один случай поджога релейного шкафа, а именно в Черкасской области на станции Сотник – Таганчак. Также поступило восемь сообщений о поджоге девяти автомобилей, шесть из которых принадлежат военным", - цитирует "Страна" свой источник в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Как отмечают в издании, поджоги были зафиксированы в Харькове, Киеве, Днепропетровске, Житомире, Одессе и Фастове.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.
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