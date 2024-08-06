https://ria.ru/20240806/ukraina-1964481497.html

Украина занимается дестабилизацией африканского континента, считает эксперт

Украина занимается дестабилизацией африканского континента, считает эксперт - РИА Новости, 06.08.2024

Украина занимается дестабилизацией африканского континента, считает эксперт

Украина уже долгое время занимается дестабилизацией африканского континента, заявил РИА Новости основатель НГО "Лига защиты чернокожих африканцев" Эгунтчи... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:36

2024-08-06T17:36

2024-08-06T17:40

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украина уже долгое время занимается дестабилизацией африканского континента, заявил РИА Новости основатель НГО "Лига защиты чернокожих африканцев" Эгунтчи Беханзен. "Уже долгое время Украина занимается дестабилизацией африканского континента, выступая в качестве наемника Франции, например, в убийствах африканских лидеров. Так что это началось не вчера", - сказал эксперт. По его мнению, Украина, "ослабленная на поле боя, пытается дестабилизировать союзников России в Сахеле, таких как Мали, Нигер и Буркина-Фасо". "Но за Украиной, и надо сказать это ясно, стоят США, НАТО и Франция", - пояснил он. Собеседник агентства поприветствовал решение властей Мали разорвать все дипломатические связи Украиной, назвав ее "террористическим государством". "Это террористическое государство. С того самого момента, как украинская разведка допустила, что поддерживает террористические группы. Нам нужно перестать играть словами о сепаратистах, потому что никакого Азавада не существует, кроме как у них в головах и в TikTok", - отметил Беханзен.

https://ria.ru/20240805/kiev-1964119500.html

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в мире, украина, мали, франция, нато, буркина-фасо, россия, сша