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СМИ: снятым с воинского учета на Украине могут вручать повестки - РИА Новости, 06.08.2024
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14:30 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964415775.html
СМИ: снятым с воинского учета на Украине могут вручать повестки
СМИ: снятым с воинского учета на Украине могут вручать повестки - РИА Новости, 06.08.2024
СМИ: снятым с воинского учета на Украине могут вручать повестки
Военкоматы на Украине могут вручать повестки снятым с воинского учета, после чего эти граждане обязаны подтвердить свой статус, сообщает украинский... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:30
2024-08-06T14:30
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Военкоматы на Украине могут вручать повестки снятым с воинского учета, после чего эти граждане обязаны подтвердить свой статус, сообщает украинский информационно-политический портал Новости.Live. Согласно украинскому закону о воинской обязанности и военной службе, мужчины, достигшие 60 лет или признанные непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии, лишаются статуса военнообязанного или резервиста и не могут быть мобилизованными. "Снятому с воинского учета могут вручить повестку. За документом необходимо явиться в ТЦК (военкомат - ред.) в установленное время и дату, чтобы подтвердить, что вы действительно сняты с воинского учета", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчины, снятые с учета по состоянию здоровья до 24 февраля 2022 года, могут быть вызваны для прохождения военно-врачебной комиссии для повторного осмотра. По его результатам гражданина могут призвать на военную службу, в том числе с ограничениями. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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7 495 645-6601
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: снятым с воинского учета на Украине могут вручать повестки

НовостиLive: вручать повестки на Украине могут даже снятым с воинского учета

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Военкоматы на Украине могут вручать повестки снятым с воинского учета, после чего эти граждане обязаны подтвердить свой статус, сообщает украинский информационно-политический портал Новости.Live.
Согласно украинскому закону о воинской обязанности и военной службе, мужчины, достигшие 60 лет или признанные непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии, лишаются статуса военнообязанного или резервиста и не могут быть мобилизованными.
«
"Снятому с воинского учета могут вручить повестку. За документом необходимо явиться в ТЦК (военкомат - ред.) в установленное время и дату, чтобы подтвердить, что вы действительно сняты с воинского учета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчины, снятые с учета по состоянию здоровья до 24 февраля 2022 года, могут быть вызваны для прохождения военно-врачебной комиссии для повторного осмотра. По его результатам гражданина могут призвать на военную службу, в том числе с ограничениями.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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