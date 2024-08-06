https://ria.ru/20240806/ukraina-1964415775.html
СМИ: снятым с воинского учета на Украине могут вручать повестки
СМИ: снятым с воинского учета на Украине могут вручать повестки - РИА Новости, 06.08.2024
СМИ: снятым с воинского учета на Украине могут вручать повестки
Военкоматы на Украине могут вручать повестки снятым с воинского учета, после чего эти граждане обязаны подтвердить свой статус, сообщает украинский... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:30
2024-08-06T14:30
2024-08-06T14:30
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960413214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a49d203fdc244ae9c08b1a87c79959c0.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Военкоматы на Украине могут вручать повестки снятым с воинского учета, после чего эти граждане обязаны подтвердить свой статус, сообщает украинский информационно-политический портал Новости.Live. Согласно украинскому закону о воинской обязанности и военной службе, мужчины, достигшие 60 лет или признанные непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии, лишаются статуса военнообязанного или резервиста и не могут быть мобилизованными. "Снятому с воинского учета могут вручить повестку. За документом необходимо явиться в ТЦК (военкомат - ред.) в установленное время и дату, чтобы подтвердить, что вы действительно сняты с воинского учета", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчины, снятые с учета по состоянию здоровья до 24 февраля 2022 года, могут быть вызваны для прохождения военно-врачебной комиссии для повторного осмотра. По его результатам гражданина могут призвать на военную службу, в том числе с ограничениями. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231208/povestki-1914598866.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960413214_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_6c24594ab603cd0608d19237abb11364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: снятым с воинского учета на Украине могут вручать повестки
НовостиLive: вручать повестки на Украине могут даже снятым с воинского учета
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Военкоматы на Украине могут вручать повестки снятым с воинского учета, после чего эти граждане обязаны подтвердить свой статус, сообщает украинский информационно-политический портал Новости.Live.
Согласно украинскому закону о воинской обязанности и военной службе, мужчины, достигшие 60 лет или признанные непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии, лишаются статуса военнообязанного или резервиста и не могут быть мобилизованными.
«
"Снятому с воинского учета могут вручить повестку. За документом необходимо явиться в ТЦК (военкомат - ред.) в установленное время и дату, чтобы подтвердить, что вы действительно сняты с воинского учета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчины, снятые с учета по состоянию здоровья до 24 февраля 2022 года, могут быть вызваны для прохождения военно-врачебной комиссии для повторного осмотра. По его результатам гражданина могут призвать на военную службу, в том числе с ограничениями.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ
.