"Не смогут". В США сообщили украинцам ужасные новости о переданных F-16
NI: F-16 не смогут противостоять российской воздушной мощи
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Переданные Украине F-16 не смогут существенно повлиять на ситуацию на поле боя, пишет National Interest.
"Точное количество только что поставленных F-16 не разглашается, но мы можем предположить, что их далеко не 130. Это означает, что противостоять российской воздушной мощи F-16 не смогут и окажутся уязвимы для передовых систем ПВО.", — говорится в публикации.
"Точное количество только что поставленных F-16 не разглашается, но мы можем предположить, что их далеко не 130. Это означает, что противостоять российской воздушной мощи F-16 не смогут и окажутся уязвимы для передовых систем ПВО.", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что ценность каждого F-16 для украинцев так высока, что они будут бережно их использовать, и вряд ли те окажут существенное влияние на исход конфликта.
Журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.
Журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.
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