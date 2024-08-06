https://ria.ru/20240806/ukraina-1964389040.html

"Не смогут". В США сообщили украинцам ужасные новости о переданных F-16

"Не смогут". В США сообщили украинцам ужасные новости о переданных F-16 - РИА Новости, 06.08.2024

"Не смогут". В США сообщили украинцам ужасные новости о переданных F-16

Переданные Украине F-16 не смогут существенно повлиять на ситуацию на поле боя, пишет National Interest. "Точное количество только что поставленных F-16 не... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:16

2024-08-06T13:16

2024-08-06T15:31

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Переданные Украине F-16 не смогут существенно повлиять на ситуацию на поле боя, пишет National Interest. "Точное количество только что поставленных F-16 не разглашается, но мы можем предположить, что их далеко не 130. Это означает, что противостоять российской воздушной мощи F-16 не смогут и окажутся уязвимы для передовых систем ПВО.", — говорится в публикации. В статье отмечается, что ценность каждого F-16 для украинцев так высока, что они будут бережно их использовать, и вряд ли те окажут существенное влияние на исход конфликта. Журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964348441.html

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в мире, украина, нато, россия, вооруженные силы украины