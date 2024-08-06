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"Не смогут". В США сообщили украинцам ужасные новости о переданных F-16 - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 06.08.2024 (обновлено: 15:31 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964389040.html
"Не смогут". В США сообщили украинцам ужасные новости о переданных F-16
"Не смогут". В США сообщили украинцам ужасные новости о переданных F-16 - РИА Новости, 06.08.2024
"Не смогут". В США сообщили украинцам ужасные новости о переданных F-16
Переданные Украине F-16 не смогут существенно повлиять на ситуацию на поле боя, пишет National Interest. "Точное количество только что поставленных F-16 не... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:16
2024-08-06T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Переданные Украине F-16 не смогут существенно повлиять на ситуацию на поле боя, пишет National Interest. "Точное количество только что поставленных F-16 не разглашается, но мы можем предположить, что их далеко не 130. Это означает, что противостоять российской воздушной мощи F-16 не смогут и окажутся уязвимы для передовых систем ПВО.", — говорится в публикации. В статье отмечается, что ценность каждого F-16 для украинцев так высока, что они будут бережно их использовать, и вряд ли те окажут существенное влияние на исход конфликта. Журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964348441.html
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964344514.html
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в мире, украина, нато, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины
"Не смогут". В США сообщили украинцам ужасные новости о переданных F-16

NI: F-16 не смогут противостоять российской воздушной мощи

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Переданные Украине F-16 не смогут существенно повлиять на ситуацию на поле боя, пишет National Interest.

"Точное количество только что поставленных F-16 не разглашается, но мы можем предположить, что их далеко не 130. Это означает, что противостоять российской воздушной мощи F-16 не смогут и окажутся уязвимы для передовых систем ПВО.", — говорится в публикации.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В ВСУ откровенно высказались о ситуации на фронте
Вчера, 11:07
В статье отмечается, что ценность каждого F-16 для украинцев так высока, что они будут бережно их использовать, и вряд ли те окажут существенное влияние на исход конфликта.

Журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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