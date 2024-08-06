https://ria.ru/20240806/ukraina-1964307841.html

Украинские летчики еще не освоили управление F-16, заявил эксперт

Украинские летчики еще не освоили управление F-16, заявил эксперт - РИА Новости, 06.08.2024

Украинские летчики еще не освоили управление F-16, заявил эксперт

Украинские пилоты еще не освоили управление F-16, поэтому Киев не будет использовать данные истребители для выполнения сложных миссий, считает военный эксперт... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T06:26

2024-08-06T06:26

2024-08-06T06:26

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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f-16

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ПЕКИН, 6 авг - РИА Новости. Украинские пилоты еще не освоили управление F-16, поэтому Киев не будет использовать данные истребители для выполнения сложных миссий, считает военный эксперт из КНР Вэй Дунсюй, слова которого приводит китайское государственное издание Global Times. Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву. Газета Telegraph пишет, что Украина уже совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. По словам Вэй Дунсюя, Украина будет использовать F-16 в основном в трех видах миссий: во-первых, для защиты ключевых локаций от российских авиаударов и борьбы с российскими истребителями для достижения господства в воздухе над стратегически важными городами, такими как Киев. Во-вторых, для охоты на российские военные самолеты в воздушном пространстве Украины. И, в-третьих, для оказания авиационной поддержки своим сухопутным войскам. "Украинские летчики еще не освоили управление этими истребителями, поэтому они не будут использоваться для выполнения сложных миссий", - сказал эксперт. Он подчеркнул, что Россия обладает современными истребителями, которые могут конкурировать с F-16, и которые способны обнаружить авиабазу, где развернуты F-16. "Если эти F-16 будут сбиты или повреждены, для Украины и Запада будет проблемой поддерживать эффективные поставки этого вооружения", - добавил Вэй Дунсюй. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964271185.html

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украина, россия, киев, джо байден, сергей лавров, нато, f-16, в мире