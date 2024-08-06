https://ria.ru/20240806/turtsiya-1964422398.html
СК выясняет обстоятельства крушения вертолета, тушившего пожары в Турции
СК выясняет обстоятельства крушения вертолета, тушившего пожары в Турции - РИА Новости, 06.08.2024
СК выясняет обстоятельства крушения вертолета, тушившего пожары в Турции
Следователи устанавливают обстоятельства крушения вертолета с российскими гражданами на борту, тушившего лесные пожары в Турции, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:46
2024-08-06T14:46
2024-08-06T14:46
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства крушения вертолета с российскими гражданами на борту, тушившего лесные пожары в Турции, сообщило в Telegram-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. В пятницу генеральное управление лесного хозяйства Турции сообщало, что тушивший лесные пожары в турецкой провинции Адана вертолет Ми-8 рухнул в озеро, пятеро членов экипажа, из них трое россиян, получили травмы, но выжили. "Днем 2 августа в ходе проведения работ по тушению лесных пожаров на территории Турецкой Республики в районе населенного пункта Адана потерпел крушение вертолет. По предварительным данным, на борту судна находилось 4 человека, которые госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение города Адана", - говорится в сообщении управления. Следователями устанавливаются обстоятельства "жесткой посадки воздушного судна на территории Турецкой Республики с российскими гражданами на борту". Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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турция, адана (провинция), россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8, в мире
Турция, Адана (провинция), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8, В мире
СК выясняет обстоятельства крушения вертолета, тушившего пожары в Турции
СК расследует крушение вертолета, задействованного при тушении пожаров в Турции