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В Турции предложили отменить систему "все включено", пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
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Туризм
 
10:35 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/turtsiya-1964338578.html
В Турции предложили отменить систему "все включено", пишут СМИ
В Турции предложили отменить систему "все включено", пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
В Турции предложили отменить систему "все включено", пишут СМИ
Систему услуг для туристов "все включено" вновь предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем, сообщает газета Hürriyet. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:35
2024-08-06T10:35
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Систему услуг для туристов "все включено" вновь предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем, сообщает газета Hürriyet. Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "все включено" (all inclusive) в отелях, писало ранее издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". "Система "все включено" стала очень важным выходом для нашего туризма, который много лет находился в процессе развития и прорыва. Успехи, которые мы достигли, конечно, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя много лет, это должно обсуждаться. Настаивание на этой системе может привести к тому, что в будущем мы столкнёмся с новыми проблемами. Таким образом, больше нет необходимости рассматривать (отмену - ред.) системы "все включено" как табуированную тему", - приводит издание слова эксперта в туристической области Зафера Алкая. Издание отмечает, что заинтересованные в развитии туризма стороны уже много лет жалуются на систему "все включено". "Владельцам отелей, неправительственным организациям, агентствам, мэрам, политикам и даже министрам... Турции, получившей в свое время выгоду от системы "все включено", необходимо отправиться в плавание к новым возможностям", - отмечает газета. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "все включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций, ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231218/oteli-1916390865.html
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новости - туризм, турция, осман айык, реджеп тайип эрдоган, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Осман Айык, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции предложили отменить систему "все включено", пишут СМИ

Hrriyet: в турецких отелях вновь предложили отменить all inclusive

© Depositphotos.com / Gelia78Шезлонги на пляже Изтузу в Турции
Шезлонги на пляже Изтузу в Турции - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Depositphotos.com / Gelia78
Шезлонги на пляже Изтузу в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Систему услуг для туристов "все включено" вновь предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем, сообщает газета Hürriyet.
Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "все включено" (all inclusive) в отелях, писало ранее издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".
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"Система "все включено" стала очень важным выходом для нашего туризма, который много лет находился в процессе развития и прорыва. Успехи, которые мы достигли, конечно, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя много лет, это должно обсуждаться. Настаивание на этой системе может привести к тому, что в будущем мы столкнёмся с новыми проблемами. Таким образом, больше нет необходимости рассматривать (отмену - ред.) системы "все включено" как табуированную тему", - приводит издание слова эксперта в туристической области Зафера Алкая.
Издание отмечает, что заинтересованные в развитии туризма стороны уже много лет жалуются на систему "все включено".
«
"Владельцам отелей, неправительственным организациям, агентствам, мэрам, политикам и даже министрам... Турции, получившей в свое время выгоду от системы "все включено", необходимо отправиться в плавание к новым возможностям", - отмечает газета.
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "все включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций, ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
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