https://ria.ru/20240806/turtsiya-1964338578.html

В Турции предложили отменить систему "все включено", пишут СМИ

В Турции предложили отменить систему "все включено", пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024

В Турции предложили отменить систему "все включено", пишут СМИ

Систему услуг для туристов "все включено" вновь предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем, сообщает газета Hürriyet. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:35

2024-08-06T10:35

2024-08-06T10:35

туризм

новости - туризм

турция

осман айык

реджеп тайип эрдоган

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575049952_0:163:3079:1895_1920x0_80_0_0_c96ae1c2c7395dcb2d03bee4d9dcbf6c.jpg

АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Систему услуг для туристов "все включено" вновь предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем, сообщает газета Hürriyet. Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "все включено" (all inclusive) в отелях, писало ранее издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". "Система "все включено" стала очень важным выходом для нашего туризма, который много лет находился в процессе развития и прорыва. Успехи, которые мы достигли, конечно, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя много лет, это должно обсуждаться. Настаивание на этой системе может привести к тому, что в будущем мы столкнёмся с новыми проблемами. Таким образом, больше нет необходимости рассматривать (отмену - ред.) системы "все включено" как табуированную тему", - приводит издание слова эксперта в туристической области Зафера Алкая. Издание отмечает, что заинтересованные в развитии туризма стороны уже много лет жалуются на систему "все включено". "Владельцам отелей, неправительственным организациям, агентствам, мэрам, политикам и даже министрам... Турции, получившей в свое время выгоду от системы "все включено", необходимо отправиться в плавание к новым возможностям", - отмечает газета. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "все включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций, ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231218/oteli-1916390865.html

https://ria.ru/20231213/vsevklyucheno-1915552468.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, турция, осман айык, реджеп тайип эрдоган, в мире