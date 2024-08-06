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Турция пытается согласовать дату и повестку визита Путина, заявил источник
Турция пытается согласовать дату и повестку визита Путина, заявил источник - РИА Новости, 06.08.2024
Турция пытается согласовать дату и повестку визита Путина, заявил источник
Процесс согласования даты и повестки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию продолжается, Анкара рассчитывает, что примет российского лидера в самой... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:15
2024-08-06T07:15
2024-08-06T07:28
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АНКАРА, 6 авг - РИА Новости. Процесс согласования даты и повестки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию продолжается, Анкара рассчитывает, что примет российского лидера в самой ближайшей перспективе, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в турецкой столице. Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится уже давно, осталось только по дипломатическим каналам согласовать даты рабочей поездки, вопросов на повестке много, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что это (визит) произойдет в самой ближайшей перспективе. Сейчас ведется согласование даты и повестки переговоров двух лидеров (Турции и России)", - сообщил собеседник агентства. По его словам, приблизительная дата российского лидера в Турцию визита пока неизвестна.
https://ria.ru/20240805/gaz-1963759859.html
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россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Турция пытается согласовать дату и повестку визита Путина, заявил источник
Турция рассчитывает, что примет Путина с визитом в самой ближайшей перспективе