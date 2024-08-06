Рейтинг@Mail.ru
Турция пытается согласовать дату и повестку визита Путина, заявил источник - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 06.08.2024 (обновлено: 07:28 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/turtsiya-1964310813.html
Турция пытается согласовать дату и повестку визита Путина, заявил источник
Турция пытается согласовать дату и повестку визита Путина, заявил источник - РИА Новости, 06.08.2024
Турция пытается согласовать дату и повестку визита Путина, заявил источник
Процесс согласования даты и повестки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию продолжается, Анкара рассчитывает, что примет российского лидера в самой... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:15
2024-08-06T07:28
россия
турция
владимир путин
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg
АНКАРА, 6 авг - РИА Новости. Процесс согласования даты и повестки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию продолжается, Анкара рассчитывает, что примет российского лидера в самой ближайшей перспективе, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в турецкой столице. Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится уже давно, осталось только по дипломатическим каналам согласовать даты рабочей поездки, вопросов на повестке много, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что это (визит) произойдет в самой ближайшей перспективе. Сейчас ведется согласование даты и повестки переговоров двух лидеров (Турции и России)", - сообщил собеседник агентства. По его словам, приблизительная дата российского лидера в Турцию визита пока неизвестна.
https://ria.ru/20240805/gaz-1963759859.html
https://ria.ru/20240801/peskov-1963504371.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_0bb2e26996c43d94cf773d345fca6858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Турция пытается согласовать дату и повестку визита Путина, заявил источник

Турция рассчитывает, что примет Путина с визитом в самой ближайшей перспективе

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 авг - РИА Новости. Процесс согласования даты и повестки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию продолжается, Анкара рассчитывает, что примет российского лидера в самой ближайшей перспективе, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в турецкой столице.
Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится уже давно, осталось только по дипломатическим каналам согласовать даты рабочей поездки, вопросов на повестке много, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Стратегический проект. Россия и Турция готовы сорвать газовый джекпот
5 августа, 08:00
"Мы надеемся, что это (визит) произойдет в самой ближайшей перспективе. Сейчас ведется согласование даты и повестки переговоров двух лидеров (Турции и России)", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, приблизительная дата российского лидера в Турцию визита пока неизвестна.
Вид из парка Зарядье на Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию
1 августа, 17:53
 
РоссияТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала