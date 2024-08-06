https://ria.ru/20240806/turtsija-1964323468.html

В Турции оценили влияние санкций на поток российских туристов

В Турции оценили влияние санкций на поток российских туристов - РИА Новости, 06.08.2024

В Турции оценили влияние санкций на поток российских туристов

Западные санкции ограничили поток российских туристов в Турцию, но серьёзного спада пока нет, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:26

2024-08-06T09:26

2024-08-06T09:27

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АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Западные санкции ограничили поток российских туристов в Турцию, но серьёзного спада пока нет, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в Минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году. "Если посмотреть на данные по Турции, то количество российских туристов, приехавших в Анталью только за первые 6 месяцев года, приближается к 600 тысячам, и они (россияне) находятся на первом месте. По данным министерства туризма (Турции), которые были обнародованы относительно недавно, за первые 6 месяцев этого года Турцию посетили 2,7 миллиона российских туристов. Это очень близко к рекордному показателю 2019 года. Это означает, что серьёзного спада нет, несмотря на рост цен и санкции", - заявил собеседник агентства. По его словам, учитывая общую ситуацию, можно говорить о том, что к "российским туристам применяются более сниженные цены, а не текущие". "Я искренне считаю, что ожидания России по туризму в Турции оправдались, потому что данные показывают, что круизные суда приходят в черноморские портовые города Турции с туристами из России, и мы также наблюдаем мобильность в торговле с Россией, особенно в черноморских портах", - заметил аналитик. "Если рассматривать данные, то, возможно, без санкций мы увидели бы гораздо больше российских туристов в Турции в первые шесть месяцев этого года. Иными словами, за первые 6 месяцев их число ограничилось 2,7 миллиона человек, а это значит, что если бы не было санкций, то это число превысило бы 3 миллиона и 3,5 миллиона туристов", - добавил собеседник агентства. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240130/perevody-1924268982.html

https://ria.ru/20240621/turtsiya-1954444892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, турция, россия, анталья (провинция), санкции в отношении россии, реакция на санкции