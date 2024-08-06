ЦАХАЛ раскрыл судьбу последнего человека, пропавшего после атаки 7 октября
ЦАХАЛ установил, что последний человек, пропавший после атаки 7 октября, мертв
© AP Photo / Francisco SecoИзраильские военнослужащие на границе с сектором Газа
© AP Photo / Francisco Seco
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила, что последний человек, числившийся пропавшим без вести после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, мертв.
"Сегодня представители ЦАХАЛ официально уведомили семью Бильхи Инон, что ее больше нет в живых. Бильха Инон была последним человеком, числившимся пропавшим без вести после атаки 7 октября", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии.
Как сообщили в ЦАХАЛ, для установления ее судьбы было проведено комплексное расследование. В Израиле пришли к выводу, что женщина была убита в ходе нападения в октябре.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.