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ЦАХАЛ раскрыл судьбу последнего человека, пропавшего после атаки 7 октября - РИА Новости, 06.08.2024
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21:33 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/tsakhal-1964519636.html
ЦАХАЛ раскрыл судьбу последнего человека, пропавшего после атаки 7 октября
ЦАХАЛ раскрыл судьбу последнего человека, пропавшего после атаки 7 октября - РИА Новости, 06.08.2024
ЦАХАЛ раскрыл судьбу последнего человека, пропавшего после атаки 7 октября
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила, что последний человек, числившийся пропавшим без вести после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T21:33
2024-08-06T21:33
оон
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рафах (провинция)
россия
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила, что последний человек, числившийся пропавшим без вести после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, мертв. "Сегодня представители ЦАХАЛ официально уведомили семью Бильхи Инон, что ее больше нет в живых. Бильха Инон была последним человеком, числившимся пропавшим без вести после атаки 7 октября", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии. Как сообщили в ЦАХАЛ, для установления ее судьбы было проведено комплексное расследование. В Израиле пришли к выводу, что женщина была убита в ходе нападения в октябре. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html
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оон, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ раскрыл судьбу последнего человека, пропавшего после атаки 7 октября

ЦАХАЛ установил, что последний человек, пропавший после атаки 7 октября, мертв

© AP Photo / Francisco SecoИзраильские военнослужащие на границе с сектором Газа
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила, что последний человек, числившийся пропавшим без вести после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, мертв.
"Сегодня представители ЦАХАЛ официально уведомили семью Бильхи Инон, что ее больше нет в живых. Бильха Инон была последним человеком, числившимся пропавшим без вести после атаки 7 октября", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии.
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Как сообщили в ЦАХАЛ, для установления ее судьбы было проведено комплексное расследование. В Израиле пришли к выводу, что женщина была убита в ходе нападения в октябре.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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ООНИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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