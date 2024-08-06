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ЦАХАЛ раскрыл судьбу последнего человека, пропавшего после атаки 7 октября

ЦАХАЛ раскрыл судьбу последнего человека, пропавшего после атаки 7 октября - РИА Новости, 06.08.2024

ЦАХАЛ раскрыл судьбу последнего человека, пропавшего после атаки 7 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила, что последний человек, числившийся пропавшим без вести после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T21:33

2024-08-06T21:33

2024-08-06T21:33

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хамас

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила, что последний человек, числившийся пропавшим без вести после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, мертв. "Сегодня представители ЦАХАЛ официально уведомили семью Бильхи Инон, что ее больше нет в живых. Бильха Инон была последним человеком, числившимся пропавшим без вести после атаки 7 октября", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии. Как сообщили в ЦАХАЛ, для установления ее судьбы было проведено комплексное расследование. В Израиле пришли к выводу, что женщина была убита в ходе нападения в октябре. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html

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оон, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году