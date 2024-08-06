https://ria.ru/20240806/tokmak-1964423168.html

Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области

Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 06.08.2024

Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области

Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:47

2024-08-06T14:47

2024-08-06T14:47

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в Telegram-канале. "Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из тяжелых видов вооружения - РСЗО и артиллерии. Работают системы ПВО России", - написал он. Подробности Рогов пообещал предоставить позже.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

запорожская область

токмак

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запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия