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Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 06.08.2024
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области
Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:47
2024-08-06T14:47
2024-08-06T14:47
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в Telegram-канале. "Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из тяжелых видов вооружения - РСЗО и артиллерии. Работают системы ПВО России", - написал он. Подробности Рогов пообещал предоставить позже.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Происшествия
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области
Рогов: ВСУ открыли огонь по Токмаку в Запорожской области, работает система ПВО