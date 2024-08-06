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Группировка "Запад" уничтожила до 370 военных ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/svo-1964391145.html
Группировка "Запад" уничтожила до 370 военных ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила до 370 военных ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
Группировка "Запад" уничтожила до 370 военных ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, потери противника составили до 370 военнослужащих, сообщило во вторник... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:22
2024-08-06T13:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, потери противника составили до 370 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й и 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Противник потерял до 370 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и два 105 мм орудия L-119 производства Великобритании. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Группировка "Запад" уничтожила до 370 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести бригад ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, потери противника составили до 370 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й и 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 370 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и два 105 мм орудия L-119 производства Великобритании. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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