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Группировка "Запад" уничтожила до 370 военных ВСУ

Группировка "Запад" уничтожила до 370 военных ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024

Группировка "Запад" уничтожила до 370 военных ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, потери противника составили до 370 военнослужащих, сообщило во вторник... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:22

2024-08-06T13:22

2024-08-06T13:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, потери противника составили до 370 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й и 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Противник потерял до 370 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и два 105 мм орудия L-119 производства Великобритании. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика