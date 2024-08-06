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ВС России уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/svo-1964389479.html
ВС России уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме
ВС России уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме - РИА Новости, 06.08.2024
ВС России уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме
Российские авиация и артиллерия, а также расчёты беспилотников уничтожили на аэродроме базирования два украинских истребителя МиГ-29, сообщило во вторник... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:17
2024-08-06T13:17
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия, а также расчёты беспилотников уничтожили на аэродроме базирования два украинских истребителя МиГ-29, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также они нанесли поражение складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. Российские средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 51 беспилотник, рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912643218.html
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россия, украина, сша, миг-29, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме

МО: ВС России уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме базирования

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия, а также расчёты беспилотников уничтожили на аэродроме базирования два украинских истребителя МиГ-29, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также они нанесли поражение складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Российские средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 51 беспилотник, рассказали в МО РФ.
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