https://ria.ru/20240806/svo-1964388947.html

Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ

Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024

Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ

Подразделения группировки "Центр" отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:16

2024-08-06T13:16

2024-08-06T13:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Воздвиженка, Гродовка и Тарасовка ДНР, отразили три контратаки штурмовых групп 53-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)