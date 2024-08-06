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Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 06.08.2024 (обновлено: 13:29 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/svo-1964388947.html
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ
Подразделения группировки "Центр" отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:16
2024-08-06T13:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Воздвиженка, Гродовка и Тарасовка ДНР, отразили три контратаки штурмовых групп 53-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ

Минобороны: группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Воздвиженка, Гродовка и Тарасовка ДНР, отразили три контратаки штурмовых групп 53-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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