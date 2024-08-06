https://ria.ru/20240806/svo-1964387983.html

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 06.08.2024

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 520 военнослужащих, самоходки Paladin и Caesar, РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:14

2024-08-06T13:14

2024-08-06T13:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

часов яр

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439574_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_c3995b01206fa916843f8073a6c4ec1c.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 520 военнослужащих, самоходки Paladin и Caesar, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Юга" в течение суток улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 54-й, 72-й механизированных, 5-й, 10-й и 80-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Иванополье, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Caesar производства Франции, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и два 152-мм орудия Д-20", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, часов яр, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)