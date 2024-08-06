https://ria.ru/20240806/svo-1964387983.html
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 06.08.2024
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 520 военнослужащих, самоходки Paladin и Caesar, РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:14
2024-08-06T13:14
2024-08-06T13:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
часов яр
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439574_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_c3995b01206fa916843f8073a6c4ec1c.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 520 военнослужащих, самоходки Paladin и Caesar, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Юга" в течение суток улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 54-й, 72-й механизированных, 5-й, 10-й и 80-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Иванополье, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Caesar производства Франции, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и два 152-мм орудия Д-20", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439574_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_451bdabd43222ce432a8e964dcfd8898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, часов яр, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Минобороны: подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение