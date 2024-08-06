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Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 06.08.2024
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13:14 06.08.2024 (обновлено: 13:28 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/svo-1964387983.html
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 06.08.2024
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 520 военнослужащих, самоходки Paladin и Caesar, РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:14
2024-08-06T13:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
часов яр
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 520 военнослужащих, самоходки Paladin и Caesar, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Юга" в течение суток улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 54-й, 72-й механизированных, 5-й, 10-й и 80-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Иванополье, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Caesar производства Франции, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и два 152-мм орудия Д-20", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, часов яр, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение

Минобороны: подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 520 военнослужащих, самоходки Paladin и Caesar, сообщило во вторник Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Юга" в течение суток улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 54-й, 72-й механизированных, 5-й, 10-й и 80-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Иванополье, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Caesar производства Франции, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и два 152-мм орудия Д-20", - говорится в сообщении министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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