https://ria.ru/20240806/suzdaltysyacheletie-1964383401.html

Уникальный город-музей Суздаль отметит 1000-летие

Уникальный город-музей Суздаль отметит 1000-летие - РИА Новости, 06.08.2024

Уникальный город-музей Суздаль отметит 1000-летие

Праздник по случаю Дня города станет главным событием в программе мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля, которое отмечается в течение всего 2024 года, –... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:49

2024-08-06T13:49

2024-08-06T13:49

суздаль

владимирская область

андрей тарковский

владимиро-суздальский музей-заповедник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964341453_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c2607417a702e81b208b4a30d44e2e6.jpg

Москва, 6 авг – РИА Новости. Праздник по случаю Дня города станет главным событием в программе мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля, которое отмечается в течение всего 2024 года, – сообщили РИА Новости организаторы празднования.С 9 по 11 августа в городе пройдет большая культурно-развлекательная программа."Юбилей Суздаля отмечается в 2024 году по поручению президента Владимира Путина. 1000-летие города – жемчужины туристического маршрута "Золотое кольцо", одного из главных в стране, – это событие всероссийского значения. Оно стало важным импульсом для масштабного обновления инфраструктуры города: социальной, коммунальной, дорожной, туристической, которое не происходило десятки лет. Многое сделано. И в ближайшие месяцы и годы добрые перемены в городе-музее обязательно будут продолжаться. Преображение Суздаля способствует дальнейшему развитию всей Владимирской области, ведь туризм – одна из ключевых отраслей экономики нашего исторического региона", – рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Кульминацией торжеств станут ближайшие выходные."Для комфорта гостей, продумывая программу, мы старались выстроить несколько тематических маршрутов, что позволит всем раскрыть разные грани культурно-исторического наследия Суздаля, познакомиться с новыми точками притяжения и креативными пространствами, оценить гастрономические изюминки и получить впечатления от представлений, не имеющих аналогов. Тысячелетнее и очень сложное прошлое страны преломляется в нашем городе в символическое место силы. Суздаль – не только город-памятник и духовный центр, здесь все также непрерывны традиции обыкновенной и такой удивительной народной жизни: звонят колокола, дымят печи, цветут сады… Жизнь продолжается, держась старинных берегов и пробивая новые русла. Оказаться в этой атмосфере, конечно, можно не только в День города, Суздаль всегда ждет новых гостей, влюбляя в свою самобытность", – уточнила глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова.Празднование Дня города откроется 9 августа в Музее деревянного зодчества Владимиро-Суздальского музея-заповедника выставкой-ярмаркой декоративно-прикладного искусства "Суздаль мастеровой". Одновременно на концертной площадке будет проходить программа "НеSTARеющие традиции". Выступят ансамбли "Владимирские рожечники", фолк-группа "Бурановские бабушки", заслуженная артистка России Лидия Музалева. Обе эти программы продолжатся на следующий день, 10 августа.Центральной площадкой праздника 10 августа станет торговая площадь между улицей Ленина и Гостиным двором – в этом году она превратится в пространство иммерсивного спектакля-променада "Суздаль в кино". В общей сложности в Суздале было снято около 80 художественных фильмов. Жители и гости города окажутся в декорациях известных всем с детства кинокартин – от драмы до комедии, сказки и даже мюзикла. Особое место в спектакле-променаде отведено фильмам о Великой Отечественной войне – "Баллада о солдате", "Живые и мертвые". Посетители познакомятся и с деятельностью легендарного популяризатора истории кино в Суздале, руководителя любительской киностудии "Суздаль-фильм" Юрия Белова. Все желающие смогут не только поучаствовать в спектакле-променаде, но и сделать фотографии на память, поучаствовать в мастер-классах по мотивам разных фильмовВдохновителем этой "территории кино" в самом центре древнего города стала актриса и режиссер Наталья Бондарчук, сыгравшая главную роль в фильме "Солярис" Андрея Тарковского, имя которого неразрывно связано с Суздалем. Специальным гостем станет Лора Гуэрра, жена одного из ярчайших сценаристов XX века Тонино Гуэрры, друга режиссера и автора сценариев фильмов Тарковского "Ностальгия" и "Время путешествий".В главный день празднования, 10 августа, заработает еще одна ключевая развлекательная площадка на территории Главного туристического комплекса "Суздаль". На въезде в город из Владимира откроется музыкальная фольклорно-гастрономическая площадка "Суздаль встречает гостей!", где можно будет попробовать блюда местной кухни и услышать выступления известных артистов: Романа Мирошниченко, группы "БИСквит", Пелагеи, Димы Билана и ансамбля "Белогорье". Здесь же с середины дня гости смогут увидеть спектакль "Легенда о Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке". В этот же день недалеко от Покровского монастыря в течение всего дня будет проходить фестиваль живой истории и фехтования "Суздаль-град".На протяжении всех трех дней праздника пройдет гастрономический фестиваль "1000 вкусов Суздаля". Здесь можно будет ознакомиться с локальной гастрономией, местными продуктами и товарами от владимирских мастеров и ремесленных брендов. Также пройдут интерактивные ремесленные мастер-классы, запланирована анимационная программа. 10 августа на трех площадках фестиваля будет проходить иммерсивное музыкальное представление "Суздальское застолье".В завершающий день торжеств, 11 августа, состоится Божественная литургия в храмах и монастырях Суздаля. После этого пройдет Крестный ход и состоится молебен на Торговой площади. В древнейшем Ризоположенском женском монастыре пройдет XI Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне". Завершится программа празднования Дня города на территории монастыря презентацией проекта "Оперная академия" и гала-концертом победителей.

https://ria.ru/20240806/suzdal-1964231488.html

https://ria.ru/20240611/vystavka-1952155703.html

суздаль

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суздаль, владимирская область, андрей тарковский, владимиро-суздальский музей-заповедник