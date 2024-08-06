Рейтинг@Mail.ru
Уникальный город-музей Суздаль отметит 1000-летие - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/suzdaltysyacheletie-1964383401.html
Уникальный город-музей Суздаль отметит 1000-летие
Уникальный город-музей Суздаль отметит 1000-летие - РИА Новости, 06.08.2024
Уникальный город-музей Суздаль отметит 1000-летие
Праздник по случаю Дня города станет главным событием в программе мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля, которое отмечается в течение всего 2024 года, –... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:49
2024-08-06T13:49
суздаль
владимирская область
андрей тарковский
владимиро-суздальский музей-заповедник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964341453_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c2607417a702e81b208b4a30d44e2e6.jpg
Москва, 6 авг – РИА Новости. Праздник по случаю Дня города станет главным событием в программе мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля, которое отмечается в течение всего 2024 года, – сообщили РИА Новости организаторы празднования.С 9 по 11 августа в городе пройдет большая культурно-развлекательная программа.&quot;Юбилей Суздаля отмечается в 2024 году по поручению президента Владимира Путина. 1000-летие города – жемчужины туристического маршрута &quot;Золотое кольцо&quot;, одного из главных в стране, – это событие всероссийского значения. Оно стало важным импульсом для масштабного обновления инфраструктуры города: социальной, коммунальной, дорожной, туристической, которое не происходило десятки лет. Многое сделано. И в ближайшие месяцы и годы добрые перемены в городе-музее обязательно будут продолжаться. Преображение Суздаля способствует дальнейшему развитию всей Владимирской области, ведь туризм – одна из ключевых отраслей экономики нашего исторического региона&quot;, – рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Кульминацией торжеств станут ближайшие выходные.&quot;Для комфорта гостей, продумывая программу, мы старались выстроить несколько тематических маршрутов, что позволит всем раскрыть разные грани культурно-исторического наследия Суздаля, познакомиться с новыми точками притяжения и креативными пространствами, оценить гастрономические изюминки и получить впечатления от представлений, не имеющих аналогов. Тысячелетнее и очень сложное прошлое страны преломляется в нашем городе в символическое место силы. Суздаль – не только город-памятник и духовный центр, здесь все также непрерывны традиции обыкновенной и такой удивительной народной жизни: звонят колокола, дымят печи, цветут сады… Жизнь продолжается, держась старинных берегов и пробивая новые русла. Оказаться в этой атмосфере, конечно, можно не только в День города, Суздаль всегда ждет новых гостей, влюбляя в свою самобытность&quot;, – уточнила глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова.Празднование Дня города откроется 9 августа в Музее деревянного зодчества Владимиро-Суздальского музея-заповедника выставкой-ярмаркой декоративно-прикладного искусства "Суздаль мастеровой". Одновременно на концертной площадке будет проходить программа "НеSTARеющие традиции". Выступят ансамбли "Владимирские рожечники", фолк-группа "Бурановские бабушки", заслуженная артистка России Лидия Музалева. Обе эти программы продолжатся на следующий день, 10 августа.Центральной площадкой праздника 10 августа станет торговая площадь между улицей Ленина и Гостиным двором – в этом году она превратится в пространство иммерсивного спектакля-променада "Суздаль в кино". В общей сложности в Суздале было снято около 80 художественных фильмов. Жители и гости города окажутся в декорациях известных всем с детства кинокартин – от драмы до комедии, сказки и даже мюзикла. Особое место в спектакле-променаде отведено фильмам о Великой Отечественной войне – "Баллада о солдате", "Живые и мертвые". Посетители познакомятся и с деятельностью легендарного популяризатора истории кино в Суздале, руководителя любительской киностудии "Суздаль-фильм" Юрия Белова. Все желающие смогут не только поучаствовать в спектакле-променаде, но и сделать фотографии на память, поучаствовать в мастер-классах по мотивам разных фильмовВдохновителем этой "территории кино" в самом центре древнего города стала актриса и режиссер Наталья Бондарчук, сыгравшая главную роль в фильме "Солярис" Андрея Тарковского, имя которого неразрывно связано с Суздалем. Специальным гостем станет Лора Гуэрра, жена одного из ярчайших сценаристов XX века Тонино Гуэрры, друга режиссера и автора сценариев фильмов Тарковского "Ностальгия" и "Время путешествий".В главный день празднования, 10 августа, заработает еще одна ключевая развлекательная площадка на территории Главного туристического комплекса "Суздаль". На въезде в город из Владимира откроется музыкальная фольклорно-гастрономическая площадка "Суздаль встречает гостей!", где можно будет попробовать блюда местной кухни и услышать выступления известных артистов: Романа Мирошниченко, группы "БИСквит", Пелагеи, Димы Билана и ансамбля "Белогорье". Здесь же с середины дня гости смогут увидеть спектакль "Легенда о Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке". В этот же день недалеко от Покровского монастыря в течение всего дня будет проходить фестиваль живой истории и фехтования "Суздаль-град".На протяжении всех трех дней праздника пройдет гастрономический фестиваль "1000 вкусов Суздаля". Здесь можно будет ознакомиться с локальной гастрономией, местными продуктами и товарами от владимирских мастеров и ремесленных брендов. Также пройдут интерактивные ремесленные мастер-классы, запланирована анимационная программа. 10 августа на трех площадках фестиваля будет проходить иммерсивное музыкальное представление "Суздальское застолье".В завершающий день торжеств, 11 августа, состоится Божественная литургия в храмах и монастырях Суздаля. После этого пройдет Крестный ход и состоится молебен на Торговой площади. В древнейшем Ризоположенском женском монастыре пройдет XI Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне". Завершится программа празднования Дня города на территории монастыря презентацией проекта "Оперная академия" и гала-концертом победителей.
https://ria.ru/20240806/suzdal-1964231488.html
https://ria.ru/20240611/vystavka-1952155703.html
суздаль
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964341453_0:0:1660:1245_1920x0_80_0_0_af0f9f03278f9164de6e63be40dce485.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суздаль, владимирская область, андрей тарковский, владимиро-суздальский музей-заповедник
Суздаль, Владимирская область, Андрей Тарковский, Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Уникальный город-музей Суздаль отметит 1000-летие

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника Город-музей Суздаль
Город-музей Суздаль - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника
Читать ria.ru в
Москва, 6 авг – РИА Новости. Праздник по случаю Дня города станет главным событием в программе мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля, которое отмечается в течение всего 2024 года, – сообщили РИА Новости организаторы празднования.
С 9 по 11 августа в городе пройдет большая культурно-развлекательная программа.
«

"Юбилей Суздаля отмечается в 2024 году по поручению президента Владимира Путина. 1000-летие города – жемчужины туристического маршрута "Золотое кольцо", одного из главных в стране, – это событие всероссийского значения. Оно стало важным импульсом для масштабного обновления инфраструктуры города: социальной, коммунальной, дорожной, туристической, которое не происходило десятки лет. Многое сделано. И в ближайшие месяцы и годы добрые перемены в городе-музее обязательно будут продолжаться. Преображение Суздаля способствует дальнейшему развитию всей Владимирской области, ведь туризм – одна из ключевых отраслей экономики нашего исторического региона", – рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Звуки Суздаля - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Россияне узнают о Суздале через звуки и смогут поделиться атмосферой города
Вчера, 10:00
Кульминацией торжеств станут ближайшие выходные.
«

"Для комфорта гостей, продумывая программу, мы старались выстроить несколько тематических маршрутов, что позволит всем раскрыть разные грани культурно-исторического наследия Суздаля, познакомиться с новыми точками притяжения и креативными пространствами, оценить гастрономические изюминки и получить впечатления от представлений, не имеющих аналогов. Тысячелетнее и очень сложное прошлое страны преломляется в нашем городе в символическое место силы. Суздаль – не только город-памятник и духовный центр, здесь все также непрерывны традиции обыкновенной и такой удивительной народной жизни: звонят колокола, дымят печи, цветут сады… Жизнь продолжается, держась старинных берегов и пробивая новые русла. Оказаться в этой атмосфере, конечно, можно не только в День города, Суздаль всегда ждет новых гостей, влюбляя в свою самобытность", – уточнила глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова.

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника Город-музей Суздаль
Город-музей Суздаль
Город-музей Суздаль
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника Город-музей Суздаль
Город-музей Суздаль
Город-музей Суздаль
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника Город-музей Суздаль
Город-музей Суздаль
Город-музей Суздаль
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника
3 из 3
Город-музей Суздаль
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника
1 из 3
Город-музей Суздаль
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника
2 из 3
Город-музей Суздаль
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника
3 из 3
Празднование Дня города откроется 9 августа в Музее деревянного зодчества Владимиро-Суздальского музея-заповедника выставкой-ярмаркой декоративно-прикладного искусства "Суздаль мастеровой". Одновременно на концертной площадке будет проходить программа "НеSTARеющие традиции". Выступят ансамбли "Владимирские рожечники", фолк-группа "Бурановские бабушки", заслуженная артистка России Лидия Музалева. Обе эти программы продолжатся на следующий день, 10 августа.
Центральной площадкой праздника 10 августа станет торговая площадь между улицей Ленина и Гостиным двором – в этом году она превратится в пространство иммерсивного спектакля-променада "Суздаль в кино". В общей сложности в Суздале было снято около 80 художественных фильмов. Жители и гости города окажутся в декорациях известных всем с детства кинокартин – от драмы до комедии, сказки и даже мюзикла. Особое место в спектакле-променаде отведено фильмам о Великой Отечественной войне – "Баллада о солдате", "Живые и мертвые". Посетители познакомятся и с деятельностью легендарного популяризатора истории кино в Суздале, руководителя любительской киностудии "Суздаль-фильм" Юрия Белова. Все желающие смогут не только поучаствовать в спектакле-променаде, но и сделать фотографии на память, поучаствовать в мастер-классах по мотивам разных фильмов
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника Город-музей Суздаль
Город-музей Суздаль
Город-музей Суздаль
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника Город-музей Суздаль
Город-музей Суздаль
Город-музей Суздаль
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника
2 из 2
Город-музей Суздаль
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника
1 из 2
Город-музей Суздаль
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника
2 из 2
Вдохновителем этой "территории кино" в самом центре древнего города стала актриса и режиссер Наталья Бондарчук, сыгравшая главную роль в фильме "Солярис" Андрея Тарковского, имя которого неразрывно связано с Суздалем. Специальным гостем станет Лора Гуэрра, жена одного из ярчайших сценаристов XX века Тонино Гуэрры, друга режиссера и автора сценариев фильмов Тарковского "Ностальгия" и "Время путешествий".
В главный день празднования, 10 августа, заработает еще одна ключевая развлекательная площадка на территории Главного туристического комплекса "Суздаль". На въезде в город из Владимира откроется музыкальная фольклорно-гастрономическая площадка "Суздаль встречает гостей!", где можно будет попробовать блюда местной кухни и услышать выступления известных артистов: Романа Мирошниченко, группы "БИСквит", Пелагеи, Димы Билана и ансамбля "Белогорье". Здесь же с середины дня гости смогут увидеть спектакль "Легенда о Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке". В этот же день недалеко от Покровского монастыря в течение всего дня будет проходить фестиваль живой истории и фехтования "Суздаль-град".
Суздальский кремль, в центре - Рождественский собор (Рождества Богородицы) - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Выставка "Русский феникс. Суздальская земля" откроется 12 июня
11 июня, 13:00
На протяжении всех трех дней праздника пройдет гастрономический фестиваль "1000 вкусов Суздаля". Здесь можно будет ознакомиться с локальной гастрономией, местными продуктами и товарами от владимирских мастеров и ремесленных брендов. Также пройдут интерактивные ремесленные мастер-классы, запланирована анимационная программа. 10 августа на трех площадках фестиваля будет проходить иммерсивное музыкальное представление "Суздальское застолье".
В завершающий день торжеств, 11 августа, состоится Божественная литургия в храмах и монастырях Суздаля. После этого пройдет Крестный ход и состоится молебен на Торговой площади. В древнейшем Ризоположенском женском монастыре пройдет XI Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне". Завершится программа празднования Дня города на территории монастыря презентацией проекта "Оперная академия" и гала-концертом победителей.
 
СуздальВладимирская областьАндрей ТарковскийВладимиро-Суздальский музей-заповедник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала