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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 06.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Еще один взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:01
2024-08-06T16:01
2024-08-06T16:01
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник телеканал сообщал о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги. "В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 11.10 (совпадает с мск) в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумы, украина, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел еще один взрыв