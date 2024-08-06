https://ria.ru/20240806/sumy-1964303489.html

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Сумах - РИА Новости, 06.08.2024

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Сумах

Взрывы снова прозвучали в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:09

2024-08-06T05:09

2024-08-06T05:13

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное".Менее часа назад телеканал уже сообщал о серии взрывов в городе."В Сумах снова были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964279581.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, сумы, вооруженные силы украины, россия