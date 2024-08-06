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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Сумах
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Сумах - РИА Новости, 06.08.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Сумах
Серия взрывов прозвучала в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T04:24
2024-08-06T04:24
2024-08-06T04:30
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Сумах раздается серия взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Воздушная тревога объявлена не была.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964279581.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумы, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремела серия взрывов