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Производство овощей в теплицах выросло на 14,5% в Ставрополье с начала года - РИА Новости, 06.08.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
12:28 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/stavropole-1964371939.html
Производство овощей в теплицах выросло на 14,5% в Ставрополье с начала года
Производство овощей в теплицах выросло на 14,5% в Ставрополье с начала года - РИА Новости, 06.08.2024
Производство овощей в теплицах выросло на 14,5% в Ставрополье с начала года
С начала текущего года сельхозпроизводители Ставропольского края продемонстрировали уверенный рост производства овощей защищенного грунта, рост составил 14,5%,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:28
2024-08-06T12:28
ставропольский край
владимир владимиров
овощи
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. С начала текущего года сельхозпроизводители Ставропольского края продемонстрировали уверенный рост производства овощей защищенного грунта, рост составил 14,5%, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. "С начала года аграриями произведено 86,8 тысячи тонн овощей защищенного грунта, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Производство томатов достигло отметки в 69,4 тысячи тонн, огурца - 17,1 тысячи тонн", - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Тамбовцева, ее слова приводит пресс-служба. Круглогодичное производство тепличных овощей на Ставрополье обеспечивают 12 тепличных комбинатов с общей площадью более 330 гектаров. Основные мощности сосредоточены в Изобильненском, Кировском и Предгорном округах. Сейчас "тепличники" готовятся к новому циклу производства овощей закрытого грунта: в теплицах проходит уборка, дезинфекция и посев семян. Ставропольский край ежегодно занимает лидерские позиции в стране по объемам производства овощей защищенного грунта. Это один из наиболее динамично развивающихся сегментов растениеводства в крае. Он играет важную роль в решении задачи импортозамещения и создания новых рабочих мест в сфере АПК. Как отметил губернатор края Владимир Владимиров в ежегодном послании, за 10 лет в крае площади выращивания овощей защищенного грунта выросли в 13 раз, а годовой объем производства увеличился на 1 тысячу процентов. Этому способствует и ежегодное увеличение объемов господдержки производителям тепличных овощей, в том числе за счет реализации госпрограммы края "Развитие сельского хозяйства". В этом году на эти цели предусмотрено порядка 105,2 миллиона рублей из средств краевого и федерального бюджетов.
https://ria.ru/20240627/byudzhet-1955863622.html
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владимир владимиров, овощи
Ставропольский край, Владимир Владимиров, овощи

Производство овощей в теплицах выросло на 14,5% в Ставрополье с начала года

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВыращивание огурцов в тепличном комплексе
Выращивание огурцов в тепличном комплексе - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Выращивание огурцов в тепличном комплексе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. С начала текущего года сельхозпроизводители Ставропольского края продемонстрировали уверенный рост производства овощей защищенного грунта, рост составил 14,5%, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.
"С начала года аграриями произведено 86,8 тысячи тонн овощей защищенного грунта, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Производство томатов достигло отметки в 69,4 тысячи тонн, огурца - 17,1 тысячи тонн", - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Тамбовцева, ее слова приводит пресс-служба.
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Круглогодичное производство тепличных овощей на Ставрополье обеспечивают 12 тепличных комбинатов с общей площадью более 330 гектаров. Основные мощности сосредоточены в Изобильненском, Кировском и Предгорном округах. Сейчас "тепличники" готовятся к новому циклу производства овощей закрытого грунта: в теплицах проходит уборка, дезинфекция и посев семян.
Ставропольский край ежегодно занимает лидерские позиции в стране по объемам производства овощей защищенного грунта. Это один из наиболее динамично развивающихся сегментов растениеводства в крае. Он играет важную роль в решении задачи импортозамещения и создания новых рабочих мест в сфере АПК.
Как отметил губернатор края Владимир Владимиров в ежегодном послании, за 10 лет в крае площади выращивания овощей защищенного грунта выросли в 13 раз, а годовой объем производства увеличился на 1 тысячу процентов.
Этому способствует и ежегодное увеличение объемов господдержки производителям тепличных овощей, в том числе за счет реализации госпрограммы края "Развитие сельского хозяйства". В этом году на эти цели предусмотрено порядка 105,2 миллиона рублей из средств краевого и федерального бюджетов.
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