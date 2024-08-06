https://ria.ru/20240806/stavropole-1964371939.html

Производство овощей в теплицах выросло на 14,5% в Ставрополье с начала года

Производство овощей в теплицах выросло на 14,5% в Ставрополье с начала года - РИА Новости, 06.08.2024

Производство овощей в теплицах выросло на 14,5% в Ставрополье с начала года

С начала текущего года сельхозпроизводители Ставропольского края продемонстрировали уверенный рост производства овощей защищенного грунта, рост составил 14,5%,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:28

2024-08-06T12:28

2024-08-06T12:28

ставропольский край

владимир владимиров

овощи

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. С начала текущего года сельхозпроизводители Ставропольского края продемонстрировали уверенный рост производства овощей защищенного грунта, рост составил 14,5%, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. "С начала года аграриями произведено 86,8 тысячи тонн овощей защищенного грунта, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Производство томатов достигло отметки в 69,4 тысячи тонн, огурца - 17,1 тысячи тонн", - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Тамбовцева, ее слова приводит пресс-служба. Круглогодичное производство тепличных овощей на Ставрополье обеспечивают 12 тепличных комбинатов с общей площадью более 330 гектаров. Основные мощности сосредоточены в Изобильненском, Кировском и Предгорном округах. Сейчас "тепличники" готовятся к новому циклу производства овощей закрытого грунта: в теплицах проходит уборка, дезинфекция и посев семян. Ставропольский край ежегодно занимает лидерские позиции в стране по объемам производства овощей защищенного грунта. Это один из наиболее динамично развивающихся сегментов растениеводства в крае. Он играет важную роль в решении задачи импортозамещения и создания новых рабочих мест в сфере АПК. Как отметил губернатор края Владимир Владимиров в ежегодном послании, за 10 лет в крае площади выращивания овощей защищенного грунта выросли в 13 раз, а годовой объем производства увеличился на 1 тысячу процентов. Этому способствует и ежегодное увеличение объемов господдержки производителям тепличных овощей, в том числе за счет реализации госпрограммы края "Развитие сельского хозяйства". В этом году на эти цели предусмотрено порядка 105,2 миллиона рублей из средств краевого и федерального бюджетов.

https://ria.ru/20240627/byudzhet-1955863622.html

https://ria.ru/20240730/vodosnabzhenie-1963039200.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, овощи