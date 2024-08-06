https://ria.ru/20240806/stavropole-1964371939.html
Производство овощей в теплицах выросло на 14,5% в Ставрополье с начала года
Производство овощей в теплицах выросло на 14,5% в Ставрополье с начала года - РИА Новости, 06.08.2024
Производство овощей в теплицах выросло на 14,5% в Ставрополье с начала года
С начала текущего года сельхозпроизводители Ставропольского края продемонстрировали уверенный рост производства овощей защищенного грунта, рост составил 14,5%,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:28
2024-08-06T12:28
2024-08-06T12:28
ставропольский край
владимир владимиров
овощи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588289147_0:144:1501:988_1920x0_80_0_0_926cc558b3eab29426f6508648117696.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. С начала текущего года сельхозпроизводители Ставропольского края продемонстрировали уверенный рост производства овощей защищенного грунта, рост составил 14,5%, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. "С начала года аграриями произведено 86,8 тысячи тонн овощей защищенного грунта, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Производство томатов достигло отметки в 69,4 тысячи тонн, огурца - 17,1 тысячи тонн", - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Тамбовцева, ее слова приводит пресс-служба. Круглогодичное производство тепличных овощей на Ставрополье обеспечивают 12 тепличных комбинатов с общей площадью более 330 гектаров. Основные мощности сосредоточены в Изобильненском, Кировском и Предгорном округах. Сейчас "тепличники" готовятся к новому циклу производства овощей закрытого грунта: в теплицах проходит уборка, дезинфекция и посев семян. Ставропольский край ежегодно занимает лидерские позиции в стране по объемам производства овощей защищенного грунта. Это один из наиболее динамично развивающихся сегментов растениеводства в крае. Он играет важную роль в решении задачи импортозамещения и создания новых рабочих мест в сфере АПК. Как отметил губернатор края Владимир Владимиров в ежегодном послании, за 10 лет в крае площади выращивания овощей защищенного грунта выросли в 13 раз, а годовой объем производства увеличился на 1 тысячу процентов. Этому способствует и ежегодное увеличение объемов господдержки производителям тепличных овощей, в том числе за счет реализации госпрограммы края "Развитие сельского хозяйства". В этом году на эти цели предусмотрено порядка 105,2 миллиона рублей из средств краевого и федерального бюджетов.
https://ria.ru/20240627/byudzhet-1955863622.html
https://ria.ru/20240730/vodosnabzhenie-1963039200.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588289147_126:0:1459:1000_1920x0_80_0_0_9e60d64d8d2c0ce4226b8e54d65ef3ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, овощи
Ставропольский край, Владимир Владимиров, овощи
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. С начала текущего года сельхозпроизводители Ставропольского края продемонстрировали уверенный рост производства овощей защищенного грунта, рост составил 14,5%, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.
"С начала года аграриями произведено 86,8 тысячи тонн овощей защищенного грунта, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Производство томатов достигло отметки в 69,4 тысячи тонн, огурца - 17,1 тысячи тонн", - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Тамбовцева, ее слова приводит пресс-служба.
Круглогодичное производство тепличных овощей на Ставрополье обеспечивают 12 тепличных комбинатов с общей площадью более 330 гектаров. Основные мощности сосредоточены в Изобильненском, Кировском и Предгорном округах. Сейчас "тепличники" готовятся к новому циклу производства овощей закрытого грунта: в теплицах проходит уборка, дезинфекция и посев семян.
Ставропольский край ежегодно занимает лидерские позиции в стране по объемам производства овощей защищенного грунта. Это один из наиболее динамично развивающихся сегментов растениеводства в крае. Он играет важную роль в решении задачи импортозамещения и создания новых рабочих мест в сфере АПК.
Как отметил губернатор края Владимир Владимиров
в ежегодном послании, за 10 лет в крае площади выращивания овощей защищенного грунта выросли в 13 раз, а годовой объем производства увеличился на 1 тысячу процентов.
Этому способствует и ежегодное увеличение объемов господдержки производителям тепличных овощей, в том числе за счет реализации госпрограммы края "Развитие сельского хозяйства". В этом году на эти цели предусмотрено порядка 105,2 миллиона рублей из средств краевого и федерального бюджетов.