Рейтинг@Mail.ru
"Давно устарел": в США забили тревогу из-за опасного кризиса - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:41 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/ssha-1964308100.html
"Давно устарел": в США забили тревогу из-за опасного кризиса
"Давно устарел": в США забили тревогу из-за опасного кризиса - РИА Новости, 06.08.2024
"Давно устарел": в США забили тревогу из-за опасного кризиса
Ядерный арсенал США серьезно устарел и нуждается в серьезной модернизации, пишет аналитик Центра национальной безопасности Эллисона Роберт Питерс в статье для... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:41
2024-08-06T06:41
в мире
сша
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/99/1559369911_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a2e9bd12825991e77cde5f7db1283f87.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ядерный арсенал США серьезно устарел и нуждается в серьезной модернизации, пишет аналитик Центра национальной безопасности Эллисона Роберт Питерс в статье для National Interest."Ядерный арсенал Америки настолько устарел, что наши враги больше не боятся его", — говорит эксперт.При этом, как отметил автор, Россия и Китай не только сохранили технологическое преимущество над США, но и приумножили его.В воскресенье глава Национального агентства по ядерной безопасности США Джилл Хруби заявила, что Пентагон в прошлом году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Это поставка за год стала самой крупной с момента окончания холодной войны. В июне президент США Джо Байден подписал скорректированную стратегию по ядерному оружию, основной акцент в которой был сделан на соперничестве с другими державами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240806/ssha-1964295154.html
https://ria.ru/20240802/ssha-1963583748.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/99/1559369911_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0585e5eee837a40277514446c1c53299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай
В мире, США, Россия, Китай
"Давно устарел": в США забили тревогу из-за опасного кризиса

NI: ядерный арсенал США серьезно устарел

© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ядерный арсенал США серьезно устарел и нуждается в серьезной модернизации, пишет аналитик Центра национальной безопасности Эллисона Роберт Питерс в статье для National Interest.
"Ядерный арсенал Америки настолько устарел, что наши враги больше не боятся его", — говорит эксперт.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
"Бомбы без конца". В Штатах испугались отчаянного предложения по России
Вчера, 02:42
При этом, как отметил автор, Россия и Китай не только сохранили технологическое преимущество над США, но и приумножили его.
В воскресенье глава Национального агентства по ядерной безопасности США Джилл Хруби заявила, что Пентагон в прошлом году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Это поставка за год стала самой крупной с момента окончания холодной войны. В июне президент США Джо Байден подписал скорректированную стратегию по ядерному оружию, основной акцент в которой был сделан на соперничестве с другими державами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере
2 августа, 04:20
 
В миреСШАРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала