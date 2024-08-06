"Давно устарел": в США забили тревогу из-за опасного кризиса
NI: ядерный арсенал США серьезно устарел
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ядерный арсенал США серьезно устарел и нуждается в серьезной модернизации, пишет аналитик Центра национальной безопасности Эллисона Роберт Питерс в статье для National Interest.
"Ядерный арсенал Америки настолько устарел, что наши враги больше не боятся его", — говорит эксперт.
В воскресенье глава Национального агентства по ядерной безопасности США Джилл Хруби заявила, что Пентагон в прошлом году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Это поставка за год стала самой крупной с момента окончания холодной войны. В июне президент США Джо Байден подписал скорректированную стратегию по ядерному оружию, основной акцент в которой был сделан на соперничестве с другими державами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.