Поматросили и бросили: американский СПГ ушел из Европы

Как в семидесятые годы прошлого века нефть стала новой кровью мировой экономики, отправив на свалку истории уголь, так в веке текущем природный газ все более настойчиво теснит новую королеву на вершине энергетического пьедестала. Британское информационно-аналитическое агентство Wood Mackenzie с некоторой тревогой сообщает о задержке ввода в эксплуатацию первой линии одного из крупнейших американских заводов по сжижению газа Golden Pass LNG. Согласно заявлению одного из директоров Exxon Mobile Corporation, миноритарного держателя акций предприятия, первая производственная линия мощностью 5,2 миллиона тонн в год заработает не раньше декабря 2026 года, соответственно минимум на полгода сдвигается запуск второй и третьей линий.Это профильное событие интересно тем, что имеет прямое отношение к европейскому континенту в целом и к России в частности. Обо всем по порядку.Проект Golden Pass LNG был запущен двадцать один год назад, причем главной его целью ставилось наращивание импорта природного газа в Соединенные Штаты, которые на тот момент только начинали раскочегаривать собственный сектор нефте- и газодобычи. Первая партия груза была получена, регазифицирована и отправлена в трубу к потребителям в 2010-м, а уже два года спустя планы Вашингтона и большого бизнеса радикально поменялись. Начался ураганный рост внутренней добычи углеводородов, позволивший полностью отказаться от импорта и выйти на рынки уже в качестве продавца. Нужно отметить, что американцы ничуть не гнушаются учиться у более профессионально подготовленных и имеющих практический опыт, а таковым в СПГ-отрасли на тот момент был Катар, один из крупнейших поставщиков сжиженного газа. В проект с долей 70 процентов вошла государственная QatarEnergy, остальные 30 процентов принадлежат ExxonMobil, крупнейшей нефтегазовой компании мира по объемам открытых торгов. Под завод была выбрана площадка Sabine Pass в Техасе, на берегу Мексиканского залива, так как сюда уже был проложен магистральный газопровод, только теперь газ по нему уже тек в обратном направлении.За последние десять лет только в Техасе было построено несколько крупных заводов по сжижению газа, что позволило американцам достичь отметки валового производства в 92,9 миллионов тонн СПГ в год. Позади остались предыдущие чемпионы: Австралия (87,6 миллиона) и Катар (77,4 миллиона). Кстати, на третьем месте, хоть и с большим отрывом (31,1 миллиона тонн по итогам 2023 года), расположилась Россия, но о ее роли чуть ниже.В одной из наших предыдущих публикаций мы уже рассказывали об основных этапах строительства заводов, подобных Golden Pass LNG. Это всегда крупный кредит, выданный частным банком под строжайше просчитанный бизнес-план с предельно точно обозначенными сроками ввода и периодом выхода на самоокупаемость. В данном случае три производственные линии будут стоить инвесторам десять миллиардов долларов, и те, конечно же, спят и видят, когда проект начнет приносить деньги. Если верить заявлению Кэти Микеллс, финдиректору Exxon, проект влетел в стену из-за банкротства основного подрядчика Zachry Holdings Inc. Это одна из крупнейших компаний в Северной Америке, и занималась она широчайшим спектром задач: проектированием, инжинирингом, строительством, производственной и кольцевой эксплуатацией объектов нефтехимического и электрогенерирующего сектора. Но речь сегодня не о них.Wood Mackenzie, сидящие в Британии, подсчитали, что неввод даже первой линии приведет в ближайшие два года к резкому подорожанию СПГ для европейских покупателей. Это дополнительно обусловлено тем фактом, что сжиженный газ из-за океана все меньше идет в ЕС и все больше — в Азию, где сейчас сезон жары, и цены на энергоносители держатся на максимумах. Ложку дегтя добавил и ураган "Берилл", который вывел из строя СПГ-завод Freeport во все том же Техасе. Bloomberg подсчитал, что по итогам июня-июля поставки упали до минимума с лета 2021 года, то есть когда еще никто и не думал о полном запрете импорта трубопроводного газа из России. Для понимания: поставки упали настолько, что главным поставщиком СПГ в Европу чуть не стала Россия, едва-едва не дотянув по объемам. Все описанное происходит на фоне беспрецедентного снижения импорта газа Европой в целом — общее падение за два месяца составляет порядка 20 процентов, а причиной называют европейские ПХГ, уже заполненные на 86 процентов.Тут уместно вспомнить прогнозы вменяемых специалистов отрасли, которые предупреждали о том, что пересадка с трубопроводной газовой иглы на иглу американского СПГ приведет именно к таким последствиям. Писалось и говорилось это еще во время правления Трампа, когда официально с высоких трибун и кулуарно втихаря еврочиновников убеждали расторгнуть долгосрочные контракты с "Газпромом", якобы короткие спот-контракты на американский СПГ сделают их свободными и позволят экономить деньги. В конце вышло ровно так, как обещала российская пропаганда.Ну а каким же боком тут Россия?Признаком хорошего патриотического тона считается бравурное отрицание каких-либо последствий санкций, введенных против нашей страны. В реальности же — и об этом прямо говорят профильные чиновники и руководители компаний — санкции сработали, хотя далеко не так, как рассчитывали их проектировщики. Одним из наиболее показательных примеров сработавших санкций стал забуксовавший проект "Арктик СПГ-2", которому Штаты объявили персональную вендетту. Прямым шантажом из проекта вынудили уйти ключевых подрядчиков и поставщиков оборудования, запретили южнокорейским верфям продавать шесть почти построенных арктических газовозов. Причем запрет распространяется вообще на всех потенциальных покупателей, чтобы они не перепродали суда русским.Поначалу Вашингтон еще делал вялые попытки объяснить это гангстерство ситуацией на Украине, но очень быстро открыто признал, что американским экспортерам не нужны конкуренты в Европе. Старушку американцы уже открыто позиционируют, как свой задний двор сродни Южной Америке, единственное право которого описывается фразой — shut up and give your money (то есть "заткнись и гони свои деньги").Америка — это страна дельцов, и если кто-то стоит у них на пути, то приемлемы любые приемы, чтобы избавиться от конкурентов. Такая себе планетарная собака на углеводородном сене. С чем мы Европу и поздравляем.

2024

